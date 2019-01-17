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أمن الفنيدق يضبط "قرقوبي" بلوحة قيادة سيارة
الخميس 17 يناير 2019 - 23:17
تمكنت فرقة الشرطة القضائية بمفوضية الشرطة بمدينة الفنيدق، زوال الخميس، من توقيف ثلاثة أشخاص يشتبه في تورطهم في قضية تتعلق بحيازة المخدرات والمؤثرات العقلية والاتجار بها.
وتم توقيف المشتبه فيهم على متن سيارة رباعية الدفع، إذ أسفرت عملية التفتيش عن العثور بحوزتهم على 3010 أقراص من مخدر "ريفوتريل"، كانت مخبأة بعناية في لوحة قيادة السيارة؛ فضلا عن مبلغ مالي مهم بالعملة الوطنية يشتبه في كونه من عائدات ترويج الممنوعات.
وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الثلاثة تحت تدبير الحراسة النظرية، على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لكشف جميع ظروف وملابسات هذه القضية، ورصد الامتدادات والارتباطات الإجرامية المحتملة.