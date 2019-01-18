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الرئيسية | حوادث | انهيار منزل يثير الخوف في نفوس سكان بمراكش

انهيار منزل يثير الخوف في نفوس سكان بمراكش

انهيار منزل يثير الخوف في نفوس سكان بمراكش
إبراهيم مغراوي من مراكش
الجمعة 18 يناير 2019 - 00:11

خلف انهيار منزل عتيق بدرب بنرحمون الصغير بعرصة الغزال بباب تغزورت، بتراب مقاطعة المدينة العتيقة بمراكش، الخميس، حالة من الهلع في نفوس القاطنين بالمنازل المجاورة للسكن الذي انهار دون أن يسفر عن خسائر في الأرواح، بعدما تمكنت عناصر الوقاية المدنية من إنقاذ شخصين من أسرة واحدة كانت تقطن به.

وفتحت المصالح الأمنية للدائرة الثانية بالمدينة العتيقة، بتنسيق مع السلطات المحلية، التي انتقلت إلى عرصة الغزال، تحقيقا أوليا في الموضوع تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لمعرفة الظروف والملابسات التي كانت وراء هذا الانهيار، الذي خلف خسائر مادية جسيمة، في انتظار تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات.

وتعود أسباب الانهيار المذكور إلى الأشغال التي يباشرها مالكو منزل مجاور، والتي أدت إلى ظهور شقوق بالمنزل المنهار.

وفور علمها بالحادث، انتقلت السلطات المحلية بالملحقة الإدارية باب تاغزوت، ومصالح الأمن، من أجل متابعة التطورات، وجمع المعطيات التي يمكن أن تفيد في التحقيق في النازلة؛ فيما قامت عناصر الوقاية المدنية بإزاحة مخلفات الانهيار من الطريق لفتحها أمام المواطنين.

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