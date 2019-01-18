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الرئيسية | حوادث | شاحنة تحول سائق دراجة إلى أشلاء في مراكش

شاحنة تحول سائق دراجة إلى أشلاء في مراكش

شاحنة تحول سائق دراجة إلى أشلاء في مراكش
إبراهيم مغراوي من مراكش
الجمعة 18 يناير 2019 - 08:35

فتحت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي أولاد حسون بعمالة مراكش، الخميس، تحقيقا أوليا، بأمر من النيابة العامة المختصة، في وفاة سائق دراجة نارية دهسته شاحنة من الحجم الكبير بدوار المحمدية بجماعة الوديان.

وفور علمها بالحادث المروري المذكور، انتقلت السلطة المحلية وعناصر الدرك الملكي إلى عين المكان من أجل جمع المعطيات التي يمكن أن تساعد في فهم ظروف وملابسات الحادثة المميتة، التي حولت جثة الضحية إلى أشلاء.

وأشرفت عناصر الدرك، بأمر من النيابة العامة المختصة، على نقل جثة الهالك، الذي ينحدر من دائرة أمزميز بإقليم الحوز، إلى مستودع الأموات بمراكش.

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