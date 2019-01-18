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كُتّاب وآراء
ضابط أمن بفاس يحظى برسالة تنويه من حموشي
وجّه عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني، رسالة تنويه إلى ضابط أمن ممتاز يعمل بولاية أمن فاس، اعترافا بحسه المهني العالي وتقديرا لسلوكه الوظيفي والشخصي المتميز وتثمينا لانخراطه الفعلي والفعال في إرساء آليات التخليق والنزاهة في صفوف الوظيفة الأمنية.
وكان موظف الشرطة المذكور قد أوقف، يوم الثلاثاء المنصرم، شخصا متلبسا بحيازة قطع مختلفة وعديدة من الحلي والمجوهرات يناهز وزنها الإجمالي خمسة كيلوغرامات و299 غراما، دون أن يكون متوفرا على إيصالات تثبت مصدرها أو ملكيتها المشكوك فيها، وباشر الإجراءات القانونية المعمول بها في مثل هذه الحالات على الرغم من محاولة المشتبه فيه إرشاء موظف الشرطة بمبالغ مالية مهمة.
وقد جرى الاحتفاظ بالشخص الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية، على خلفية البحث الذي أشرفت عليه النيابة العامة المختصة؛ في حين أحيلت المجوهرات والحلي المحجوزة على إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وذلك من أجل التصريح بمطالبها في هذه القضية.