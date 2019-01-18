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الرئيسية | حوادث | حادث سير يسلب حياة متدرب سياقة في تطوان

حادث سير يسلب حياة متدرب سياقة في تطوان

حادث سير يسلب حياة متدرب سياقة في تطوان
هسبريس من الرباط
الجمعة 18 يناير 2019 - 15:15

فتحت عناصر الشرطة تحقيقا في حادثة سير وقعت، اليوم الجمعة، إثر اصطدام سيارة لتعليم السياقة بسيارة أجرة بمدينة تطوان.

وخلّفت الحادثة مصرع شاب، على الفور؛ فيما أصيب شخص آخر بجروح متفاوتة الخطورة، جرى نقله إلى مستشفى سانية الرمل لتلقي الإسعافات والعلاجات الضرورية.

وقالت مصادر محلية إن سيارة لتعليم السياقة كان يقودها متدرب زاغت عن طريقها بسرعة جنونية، قبل أن تصطدم بسيارة أجرة كانت قادمة في الاتجاه المعاكس.

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