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كُتّاب وآراء
العثور على عائلة مغربيةٍ قضت نحبها بألمانيا
أعلنت القنصلية العامة المغربية بفرانكفورت بألمانيا العثور على عائلة المواطنة فطومة شكري، التي توفيت بالديار الألمانية، موردة أنه تم التواصل مع شقيقتها.
ووجهت القنصلية العامة رسالة إلى الجمعيات تخبرها بأنه تم التواصل مع شقيقة الراحلة، التي تقيم حاليا بمدينة مراكش، حيث سيتم تسليمها جثمان المتوفاة عن عمر يناهز 61 سنة.
وشكرت القنصلية في مراسلتها، التي تتوفر عليها هسبريس، جميع الجمعيات والأفراد على التفاعل مع نداء البحث عن أسرة المتوفاة، موردة أن الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة ستتكلف بمصاريف نقل الجثمان إلى أرض الوطن.