24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

18/01/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5908:2913:4316:2418:4820:06
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. بنك المغرب: أهداف تحرير الدرهم تحققت والنقد المصرفي في أريحية (5.00)

  2. هذه تفاصيل مشروع نشر قيم التسامح في صفوف التلاميذ المغاربة (5.00)

  3. سرحان يشذب الإبداع بإتقان وينثر الشعر سخاء في "مرايا عمياء" (5.00)

  4. مراجعات الضريبة تدفع كبار الصناعيين إلى التلويح بوقف الإنتاج (5.00)

  5. أكاديمية المملكة تحتفي بمسار العالم اللغوي أحمد الأخضر غزال (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | العثور على عائلة مغربيةٍ قضت نحبها بألمانيا‎

العثور على عائلة مغربيةٍ قضت نحبها بألمانيا‎

العثور على عائلة مغربيةٍ قضت نحبها بألمانيا‎
هسبريس من الرباط
الجمعة 18 يناير 2019 - 17:23

أعلنت القنصلية العامة المغربية بفرانكفورت بألمانيا العثور على عائلة المواطنة فطومة شكري، التي توفيت بالديار الألمانية، موردة أنه تم التواصل مع شقيقتها.

ووجهت القنصلية العامة رسالة إلى الجمعيات تخبرها بأنه تم التواصل مع شقيقة الراحلة، التي تقيم حاليا بمدينة مراكش، حيث سيتم تسليمها جثمان المتوفاة عن عمر يناهز 61 سنة.

وشكرت القنصلية في مراسلتها، التي تتوفر عليها هسبريس، جميع الجمعيات والأفراد على التفاعل مع نداء البحث عن أسرة المتوفاة، موردة أن الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة ستتكلف بمصاريف نقل الجثمان إلى أرض الوطن.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.