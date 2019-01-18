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كُتّاب وآراء
البحرية الملكية تنقذ 30 صيادا بعرض ساحل طرفاية
تم إنقاذ ثلاثين صيادا، أفراد طاقم قارب صيد مغربي اصطدم، اليوم الجمعة، بأحد الشعاب البحرية بعرض ساحل طرفاية.
وأفاد مصدر عسكري بأن عملية الإنقاذ قامت بها البحرية الملكية، بتعاون مع الوقاية المدنية، وبمشاركة طائرة تابعة للدرك الملكي ومروحية تابعة للقوات الملكية الجوية.
وأوضح المصدر أن هذا القارب المغربي، الذي يحمل اسم "عبد المغيث"، اصطدم، لأسباب غير معروفة، بأحد الشعاب البحرية شمال طرفاية على بعد 300 متر من الساحل، مضيفا أن البحرية الملكية سارعت، بتعاون مع الوقاية المدنية، إلى إرسال وحدة لخفر السواحل وآليات من أجل إنقاذ طاقم القارب المكون من 30 صيادا، وذلك بين الساعة السادسة والتاسعة صباحا.
وأشار المصدر إلى أن جميع أفراد طاقم القارب، الذي تحطمت مقدمته إثر الاصطدام، نقلوا سالمين إلى البر.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (7)
نسأل الله السلامة و العافية