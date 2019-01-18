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الرئيسية | حوادث | البحرية الملكية تنقذ 30 صيادا بعرض ساحل طرفاية

البحرية الملكية تنقذ 30 صيادا بعرض ساحل طرفاية

البحرية الملكية تنقذ 30 صيادا بعرض ساحل طرفاية
هسبريس - و.م .ع
الجمعة 18 يناير 2019 - 20:25

تم إنقاذ ثلاثين صيادا، أفراد طاقم قارب صيد مغربي اصطدم، اليوم الجمعة، بأحد الشعاب البحرية بعرض ساحل طرفاية.

وأفاد مصدر عسكري بأن عملية الإنقاذ قامت بها البحرية الملكية، بتعاون مع الوقاية المدنية، وبمشاركة طائرة تابعة للدرك الملكي ومروحية تابعة للقوات الملكية الجوية.

وأوضح المصدر أن هذا القارب المغربي، الذي يحمل اسم "عبد المغيث"، اصطدم، لأسباب غير معروفة، بأحد الشعاب البحرية شمال طرفاية على بعد 300 متر من الساحل، مضيفا أن البحرية الملكية سارعت، بتعاون مع الوقاية المدنية، إلى إرسال وحدة لخفر السواحل وآليات من أجل إنقاذ طاقم القارب المكون من 30 صيادا، وذلك بين الساعة السادسة والتاسعة صباحا.

وأشار المصدر إلى أن جميع أفراد طاقم القارب، الذي تحطمت مقدمته إثر الاصطدام، نقلوا سالمين إلى البر.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - زكرياء المغربي الجمعة 18 يناير 2019 - 20:32
نشيد بالمجهودات الجبارة التي تقوم بها البحرية الملكية المغربية وندعو البحارة المغاربة إتخاذ الحيطة والحذر عند دخول البحر
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2 - آسفي حاضرة المحيط الجمعة 18 يناير 2019 - 20:40
هذا هو الواجب الوطني وهذا هو المغرب الذي نريد ان تجعلو كل قواتكم الوطنية في خدمة الشعب المغربي تحية خالصة لطاقم الذي أشرف على إنقاذ البحارة . . .
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3 - محمد المغربي الطانطاني الجمعة 18 يناير 2019 - 20:43
الحمد لله على سلامتهم
نسأل الله السلامة و العافية
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4 - mohamed tetouani الجمعة 18 يناير 2019 - 20:45
الف شكر وتقدير لقواتنا في الجيش والدرك والوقاية المدنية التي قامت بدورها في انقاذ حياة الصيادين البسطاء. ودعواتنا مع جميع الصيادين بالسلامة والعافية
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5 - ولد البلاد الجمعة 18 يناير 2019 - 20:47
الحمد على سلامتهم وتحية شكر وتقدير لكل من ساهم في انقاد هاته الأرواح وتجنيب عائلاتهم من فاجعة الفراق وتحية خالصة لكل البحارة اينما كانوا في المتوسط او المحيط
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6 - مغربي الجمعة 18 يناير 2019 - 20:49
فاءق التقدير والاحترام لقوات البحرية الملكية التي بذلت مجهودات الجبارة بالكفاءة العالية تكللت بإنقاذ الجميع البحارة القارب الثلااثين وهي الفخر والمفخرة لكل المغربي.
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7 - المكلخ الجمعة 18 يناير 2019 - 20:53
تحية اجلال وامتنان للقوات المسلحة والدرك والوقاية المدنية و رجال الامن والقوات المساعدة والبحرية الملكية الشرفاء عاش وطني المغرب....
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