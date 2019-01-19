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كُتّاب وآراء
تنسيق مصالح الأمن يفكّك عصابة للسرقة بالخطف
أفلح تنسيق أمني بين الشرطة القضائية وفرقة الدراجين والأمن العمومي بمنطقة أمن بيوكرى، اليوم السبت، من توقيف شخصين ضمن عصابة إجرامية متخصصة في سرقة أغراض المواطنين عن طريق الخطف وباستعمال ناقلة.
ووفقا لمصادر هسبريس، فقد ترصدت المصالح الأمنية بمنطقة أمن بيوكرى تحركات أفراد العصابة، بعد شكايات توصلت بها من عدد من الضحايا الذين تعرضوا للسرقة بالخطف في بيوكرى، وأفضت التحريات إلى الوصول إلى معلومات دقيقة عن السيارة التي تستعملها العصابة في تنفيذ أفعالها الإجرامية.
وجرى تفعيل التدخل الأمني مباشرة بعد ولوج السيارة إلى الحي الصناعي في بيوكرى، حيث تم توقيف سائقها وعنصر آخر بعد مطاردة هوليودية لفرقة الدراجين، أحدهما يتحدر من طرفاية والآخر من آيت اعميرة، فيما يجري البحث لتوقيف باقي شركائهما المحتملين.
وأوردت معطيات حصلت عليها هسبريس أن أفراد هذه العصابة ينشطون في مناطق عدة من سوس، كإنزكان واشتوكة آيت باها، مفيدة بأن المصالح الأمنية والدركية تلقت شكايات من مواطنين كانوا ضحايا للعمليات الإجرامية لهذه العصابة.
وأشادت فعاليات محلية في اشتوكة آيت باها، ضمن تصريحات متطابقة لجريدة هسبريس الإلكترونية، بمجهودات المصالح الأمنية بالمدينة التي تكلّلت في ظرف قياسي بتفكيك أفراد العصابة التي روّعت ساكنة مناطق عدة في سوس.