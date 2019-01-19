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الرئيسية | حوادث | نقابي: إطعام تلاميذ بـ"الدقيق الفاسد" في زاكورة

نقابي: إطعام تلاميذ بـ"الدقيق الفاسد" في زاكورة

نقابي: إطعام تلاميذ بـ"الدقيق الفاسد" في زاكورة
هسبريس من الرباط
السبت 19 يناير 2019 - 18:20

كشف إبراهيم رزقو، الكاتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم "التوجه الديمقراطي"، أن "بعض المؤسسات التعليمية بمنطقة زاكورة زودت هذه السنة بدقيق فاسد، في إطار الإطعام المدرسي، كاد أن يؤدي إلى كارثة بكل المقاييس لولا يقظة المديرين".

وأَضاف رزقو، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنه "تمت مراسلة المدير الاقليمي بزاكورة لإيقاف هذه ممارسات"، وطالب بـ"الضرب بيد من حديد على المتلاعبين بصحة الأبناء".

وأوضح الفاعل الحقوقي أنه "في السنة الماضية كذلك تم تزويد بعض المؤسسات بسردين فاسد"، وشدد على "ضرورة فتح تحقيق في هذه النازلة، ومعاقبة المتورطين فيها حتى لا تتكرر".

وسجل رزقو "تأخر انطلاق عملية الإطعام المدرسي وتقليص مدته هذه السنة، مما يتنافى والخطاب الرسمي الذي يشنف المسامع بالاهتمام بالدعم الاجتماعي في إطار محاربة الهدر المدرسي، لكن هيهات، فشتّانَ بين الخطاب والواقع البئيس الذي تعيشه المدرسة العمومية"، على حد تعبيره.

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