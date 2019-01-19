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الرئيسية | حوادث | سمّ القوارض يضع حدا لحياة شابّ نواحي سطات

سمّ القوارض يضع حدا لحياة شابّ نواحي سطات

سمّ القوارض يضع حدا لحياة شابّ نواحي سطات
إبراهيم الحافظون من سطات
السبت 19 يناير 2019 - 23:10

أقدم شابّ في عقده الثاني، اليوم السبت، على تناول مادّة سامّة تستعمل في إبادة القوارض لوضع حدّ لحياته، لأسباب مجهولة، شكّلت موضوع بحث من قبل عناصر الضابطة القضائية بسطات.

الشاب المنحدر من نواحي سطات انتحر بتناول قرص سام، إذ نقل على وجه السرعة إلى قسم المستعجلات بالمركز الاستشفائي الحسن الثاني، حيث قرّر الطبيب المداوم إحالته على قسم العناية المركّزة، بسبب خطورة وضعه الصحي، إلا أنه فارق الحياة رغم التدخلات الطبية.

وأمرت النيابة العامّة المختصة بإحالة جثة الهالك على قسم حفظ الأموات، قصد التشريح لتحديد السبب الحقيقي للوفاة، مع تحرير تقرير طبّي في الموضوع من قبل طبيب تشريح مختص، لفائدة البحث القضائي المفتوح من قبل الضابطة القضائية بسطات، تنفيذا لتعليمات وكيل الملك بابتدائية المدينة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - زكرياء المغربي السبت 19 يناير 2019 - 23:33
أقدم هذا الشاب على الإنتحار والإنتحار حرمه الله سبحانه تعالى
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2 - mol chekara السبت 19 يناير 2019 - 23:43
وزارة الصحة في سبات عميق، وجب منع هذا السم من زمآآآآان، فهو قتل كثير من الشباب أكثر من القوارض
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3 - charaf السبت 19 يناير 2019 - 23:45
ظاهرة الانتحار أصبحت مقلقة باقليم سطات، بقبيلة أولاد بوزيري وبني مسكين واولاد السي بنداود... المرجو الالتفات لذلك من طرف مسؤولي الصحة والاسرة والتضامن...
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4 - ilyas السبت 19 يناير 2019 - 23:53
الله يسمح ليه اظن ان اي شخص يقوم بالانتحار فهو معذور فاليأس والاكتآب وعدم توفر ابسط الحاجيات الفقر البطالة كلها عوامل تساهم في انهاء الحياة ظاهرة الانتحار اصبحت كثيرة لعدم الرحمة بين البشر بالمغرب فالله يرحم عباده ويعطي فرصة للتوبة الا البشر وخصوصا في مجال العمل لاتجد مجال للانسانية والرحمة للاسف اصبحنا نعيش في غابة كائنات ضارية متوحشة القوي يأكل الضعيف ولكن لاننسا ان هناك موت وامراض مزمنة توحدنا ولو تكون تملك الدنيا ومافيها
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