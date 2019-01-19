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كُتّاب وآراء
سمّ القوارض يضع حدا لحياة شابّ نواحي سطات
أقدم شابّ في عقده الثاني، اليوم السبت، على تناول مادّة سامّة تستعمل في إبادة القوارض لوضع حدّ لحياته، لأسباب مجهولة، شكّلت موضوع بحث من قبل عناصر الضابطة القضائية بسطات.
الشاب المنحدر من نواحي سطات انتحر بتناول قرص سام، إذ نقل على وجه السرعة إلى قسم المستعجلات بالمركز الاستشفائي الحسن الثاني، حيث قرّر الطبيب المداوم إحالته على قسم العناية المركّزة، بسبب خطورة وضعه الصحي، إلا أنه فارق الحياة رغم التدخلات الطبية.
وأمرت النيابة العامّة المختصة بإحالة جثة الهالك على قسم حفظ الأموات، قصد التشريح لتحديد السبب الحقيقي للوفاة، مع تحرير تقرير طبّي في الموضوع من قبل طبيب تشريح مختص، لفائدة البحث القضائي المفتوح من قبل الضابطة القضائية بسطات، تنفيذا لتعليمات وكيل الملك بابتدائية المدينة.