مروجو مخدرات يفلتون من الدرك بآيت اعميرة

رشيد بيجيكن من اشتوكة آيت باها

تمكنت دوية مشتركة بين مصالح الدرك الملكي والسلطات المحلية بالمقاطعة الثانية في خميس آيت اعميرة، بضواحي اشتوكة آيت باها، من حجز كمية من مخدر الشيرا وسنابل القنب الهندي، بالإضافة إلى دراجة نارية تستعمل في ترويج الممنوعات.

وجاء حجز الممنوعات بمعية مسروقات، وذلك على إثر دورية اعتيادية تمّت بتنسيق مع مصالح الدرك الملكي والسلطات المحلية.

ويجري البحث، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل تحديد هوية الواقفين وراء ترويج المخدرات المحجوزة، وشركائهم المحتملين، الذين لاذوا بالفرار خلال التدخل الأمني.