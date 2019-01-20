24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
20/01/2019
الأيام القادمة
|20
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:59
|08:28
|13:43
|16:26
|18:50
|20:08
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟
- العيون .. نقاش مغربي فرنسي لتطوير التعليم
- مانع العتيبة يتسلّم دكتوراه فخرية هنديّة في مراكش
- ألعاب رقمية تدرّ أكثر من مليار دولار على تركيا
- الحالة الجوية .. أمطار وثلوج وانخفاض درجات الحرارة في المملكة
- حركة طالبان تقتل مسؤولا في مخابرات أفغانستان
الحالة الجوية .. أمطار وثلوج وانخفاض درجات الحرارة في المملكة (5.00)
قرار من المحكمة التجارية يمدّد "نشاط لاسامير" شهورا إضافية (5.00)
- القُبَل خيانة زوجية .. حكم قضائي يثير الجدل بين صفوف المغاربة - (88)
- حين قال القذافي: الجيش الليبي رهن إشارة المغرب لتحرير الصحراء - (78)
- أخنوش: الرقمنة من أولويات استراتيجية وزارة الفلاحة في المغرب - (62)
- محاكمة رمزية: الإعدام عقوبة لا إنسانية وحشية - (57)
- باحث مغربي: انتشار القوافل الإحسانية يعزز ثقافة التسوّل والاتكالية - (55)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
مروجو مخدرات يفلتون من الدرك بآيت اعميرة
الأحد 20 يناير 2019 - 07:15
تمكنت دوية مشتركة بين مصالح الدرك الملكي والسلطات المحلية بالمقاطعة الثانية في خميس آيت اعميرة، بضواحي اشتوكة آيت باها، من حجز كمية من مخدر الشيرا وسنابل القنب الهندي، بالإضافة إلى دراجة نارية تستعمل في ترويج الممنوعات.
وجاء حجز الممنوعات بمعية مسروقات، وذلك على إثر دورية اعتيادية تمّت بتنسيق مع مصالح الدرك الملكي والسلطات المحلية.
ويجري البحث، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل تحديد هوية الواقفين وراء ترويج المخدرات المحجوزة، وشركائهم المحتملين، الذين لاذوا بالفرار خلال التدخل الأمني.