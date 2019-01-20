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الرئيسية | حوادث | رصاصات أمنية تُرقد مسلحا في مشفى بالبيضاء‎

رصاصات أمنية تُرقد مسلحا في مشفى بالبيضاء‎

رصاصات أمنية تُرقد مسلحا في مشفى بالبيضاء‎
هسبريس من الرباط
الأحد 20 يناير 2019 - 13:05

وجد أمني، برتبة مقدم شرطة، يعمل بالفرقة المتنقلة للدراجيين بمنطقة عين الشق بولاية أمن الدار البيضاء، نفسه مضطرا لاستخدام سلاحه الوظيفي لتحييد الخطر الصادر عن جانح كان في حالة غير طبيعية وعرّض حياة المواطنين ورجال الشرطة لاعتداء جدي وخطير باستعمال السلاح الأبيض.

بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، أورد أن مصالح الأمن الوطني كانت قد توصلت بإشعار عبر الخط الهاتفي (19) مفاده قيام المشتبه فيه باقتحام منزل بمنطقة سيدي معروف، معرضا أحد ساكنيه لاعتداء جسدي بواسطة السلاح الأبيض، وملحقا خسائر مادية بسيارة كانت مستوقفة بالقرب من عين المكان، فضلا عن مقاومته العنيفة لعناصر الشرطة باستعمال قنينة غاز صغيرة الحجم وسلاح أبيض؛ وهو ما اضطر معه موظف الشرطة لإطلاق رصاصتين تحذيريتين، بينما أصابت ثلاث رصاصات أخرى المشتبه فيه على مستوى ساقه وبطنه.

التدخل، يقول البلاغ، أسفر عن ضبط المشتبه فيه وحجز السلاح الأبيض وقنينة الغاز التي كانت بحوزته، ليتقرر الاحتفاظ بالمشتبه فيه رهن الحراسة الطبية بالمستشفى الجامعي ابن رشد، الذي نقل إليه من أجل تلقي العلاجات الضرورية؛ وذلك في انتظار استقرار حالته الصحية، ليتسنى إخضاعه لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (13)

1 - said الأحد 20 يناير 2019 - 13:17
تحية لرجال الامن يجب مساعدة الشرطة للقيام بمهامها
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54
2 - نداء الأحد 20 يناير 2019 - 13:17
تشديظ العقوبة لمروجو القرقوبي اي حبة ب 6اشهر سجن هذا شاءع في اوربا.....او فمزيد من الجرائم لكثرة المروجون للقرقوبي...اليوم تسمع خبر غذا ابنك او بنتك هي الضحية
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42
3 - medoujda الأحد 20 يناير 2019 - 13:18
مثل هذه الافعال الاجرامية سببها الوحيد هو كما نقول بالدريجة الرخف والتعامل مع الشماكرية بلطف حتى في العقوبات السجنية ...كم من مجرم يتكلم معه رجل سلطة ويرد عليه بكلمة واحدة الا وهي ...الحبس عندي احسن من برا ....وللقراء الكرام التحليل
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42
4 - british الأحد 20 يناير 2019 - 13:18
التفريط في المنظومة الداخلية للامن و اللامبالاة تتعطي هاد السيبة و هاد النماذج من الخارجين عن القانون
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23
5 - hamdi الأحد 20 يناير 2019 - 13:18
تصرف طبيعي في حق هدا المعتوه .امن المواطنين خط احمر.
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34
6 - أحمد الأحد 20 يناير 2019 - 13:24
نعم تحية لرجال الأمن. هذه هي الخدمة.
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23
7 - chakib الأحد 20 يناير 2019 - 13:26
الله يحسن العون لرجال و نساء الشرطة،والله يجازيهم أحسن الجزاء.
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18
8 - Hassan temara الأحد 20 يناير 2019 - 13:27
تشديد العقوبات والأعمال الشاقة لمثل هذه النماذج وعدم استفادتهم من العفو. هذا هو جزاهم
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16
9 - rachid الأحد 20 يناير 2019 - 13:29
bravo excellent travail monsieur l'agent on a rien à vous reprochez
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12
10 - المصطفاوي الأحد 20 يناير 2019 - 13:32
تحية تقدير وتشريف لرجال الامن الساهرين على امن الوطن والمواطنين.
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5
11 - Hamid Slaoui الأحد 20 يناير 2019 - 13:40
لا نتوما تاتڭولو خاصكوم تحيدو الاعدام بحال هاد الخنز دبا مايستاهلش الاعدام ولا الحياة ديال البوليسي ليكيحمينا ماعندهاش قيمة بقد القيمة ديال هاد المجرمين
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4
12 - ملازم .. لهسبريس الأحد 20 يناير 2019 - 13:43
ملاحظة ان الشرطة المغربية لا يكفيها اصلاق رصاصة واحدة للقيام بالمهمة ..عكس الدرك الملكي والدقة في استعمال السلاح....
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0
13 - مواطن2 الأحد 20 يناير 2019 - 13:45
مقالات يجب ان تقرا من طرف المنتقدين لاجهزة الامن...لما يحارب رجل الامن الجريمة ويعرض نفسه للخطر ..يصفق له الجميع...ولما يتعلق الامر بترقية او تعويض او زيادة في الاجور لتلك الفئة تقوم فئة من ذوي النفوس المريضة والحاقدة تنتقد ذلك..اجهزة الامن في بلادنا تقوم باكثر من واجبها بشهادة هيئات وطنية ودولية...ولولا وجود الامن وحضوره الدائم لما استطاع المواطن المغربي ان يخرج من منزله بعد المغرب..انها الحقيقة التي لا مراء فيها...واستباق الجريمة لا يتحقق حتى في ارقى دول العالم... مع ان الرصاص الحي يستعمل بدون اي قيد في تلك الدول..وبدون اية متابعة...
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