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الرئيسية | حوادث | فتاة مختلة عقليا تتجول عارية في شوارع مراكش

فتاة مختلة عقليا تتجول عارية في شوارع مراكش

فتاة مختلة عقليا تتجول عارية في شوارع مراكش
هسبريس من الرباط
الأحد 20 يناير 2019 - 18:20

أفادت مصادر محلية بمراكش بأن فتاة عشرينية فاجأت المارة مساء أمس بخلع ثيابها، لتتجول كما خلقتها أمها في أحد أحياء جيليز بمدينة مراكش، الشيء الذي أثار فضول واندهاش البعض، وجلب شفقة آخرين.

ووفق ذات المصادر، فإن الفتاة قاومت تدخل شقيقها الذي حاول منعها من التجول عارية وسط الناس، وواصلت مسيرها غير آبهة بمن حولها.

وتدخل رجال الأمن سريعا لتوقيف الفتاة، ليتبين أنها تعاني من اضطرابات نفسية وعقلية، وهو ما يفسر تجولها عارية بدون ملابس، قبل أن يتم اقتيادها إلى مستشفى الأمراض النفسية والعقلية لمتابعة حالتها الصحية عن كثب.

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