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الرئيسية | حوادث | نزاع حول أرض يسبب وفاة ثلاثيني في السراغنة

نزاع حول أرض يسبب وفاة ثلاثيني في السراغنة

نزاع حول أرض يسبب وفاة ثلاثيني في السراغنة
إبراهيم مغراوي
الأحد 20 يناير 2019 - 22:10

فتحت عناصر الدرك الملكي بإقليم السراغنة، اليوم الأحد، تحت إشراف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، تحقيقا أوليا في جريمة وقعت بدوار أولاد جابر بأولاد سعيد، جماعة سيدي موسى، خلفت حزنا كبيرا وسط سكان هذه المنطقة القروية.

وأرجعت مصادر هسبريس الجريمة المذكورة إلى نزاع نشب بين شخصين حول قطعة أرض، تحول إلى اعتداء أدى إلى وفاة أحدهما الذي كان قيد حياته يبلغ من العمر 36 سنة.

وأضافت المصادر نفسها أن مرتكب الجريمة فر إلى دائرة لبروج بإقليم سطات، بعدما طعن الضحية وتركه مضرجا في دمائه، لكن عناصر من الدرك بالمركز الترابي العامرية تمكنت من توقيفه وتسليمه للمركز القضائي بالسراغنة، الذي وضعه رهن الحراسة النظرية من أجل تحرير محضر قانوني وتعميق البحث، في انتظار تقديمه أمام النيابة العامة المختصة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - hassan الأحد 20 يناير 2019 - 22:41
في غياب الحسم الحاسم في قضايا الأرض من طرف القضاء الذي يجرجر المتقاضين سنين أحكام مخففة عدم التنفيذ لبتدائي استئنافي و زيد و زيد يبقى الوصول إلى القتل مسألة عادية
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2 - مغربي الأحد 20 يناير 2019 - 22:42
ان لله وان اليه راجعون تعازينا الحارة لأسرة الضحية فاجعة في منطقة لا زال اغلب سكانها يعيشون في الجاهلية بحيث يعتقدون و يعتمدون على قضاء شرع اليد و احترام اصحاب المال و نفوذ ولا مكان للفقراء و المستضعفين الا تلقي شفقة اقوياء و هذا كله خارج العصر و ماتشهده المملكة من تطور و تقدم يواكب العالم متحضر حرام ايها السراغنة ابرار ان يظل شرع اليد ساري المفعول في عهدنا اليوم عصر العولمة و حرية التعبير والديمقراطية و العدالة وفق دولة الحق والقانون التي تنادون بها على غرار باقي المغاربة وهي باتت سارية المفعول اللهم انزل اللطف بيننا من اجل اجيال الغد التي تنتظر منا ان نسلمها المشعل و ((((فيقو قبل فوات اوان وتصبحون في قاءمة ترتيب في الديل ايها السراغنة )))).
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3 - يسلام على إسلامنا الأحد 20 يناير 2019 - 22:48
هل بهده الطريقة يتم حل مشاكلها وهل ليسى هناك عقود وإتباتات تبين أن الأرض لهدا أو لداك أم أن المغرب أصبح غابة للقوة التسيوب.
المهم متل هده الأشياء وغيرها لم أسمع بها في هده البلاد التي أعيش فيها أكتر من عقدين،لا عراك الرعات ولا عراك أرض،القانون فوق الجميع ولا يستطيع أحد النصب على الأخر مهما كان.
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