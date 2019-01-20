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كُتّاب وآراء
نزاع حول أرض يسبب وفاة ثلاثيني في السراغنة
فتحت عناصر الدرك الملكي بإقليم السراغنة، اليوم الأحد، تحت إشراف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، تحقيقا أوليا في جريمة وقعت بدوار أولاد جابر بأولاد سعيد، جماعة سيدي موسى، خلفت حزنا كبيرا وسط سكان هذه المنطقة القروية.
وأرجعت مصادر هسبريس الجريمة المذكورة إلى نزاع نشب بين شخصين حول قطعة أرض، تحول إلى اعتداء أدى إلى وفاة أحدهما الذي كان قيد حياته يبلغ من العمر 36 سنة.
وأضافت المصادر نفسها أن مرتكب الجريمة فر إلى دائرة لبروج بإقليم سطات، بعدما طعن الضحية وتركه مضرجا في دمائه، لكن عناصر من الدرك بالمركز الترابي العامرية تمكنت من توقيفه وتسليمه للمركز القضائي بالسراغنة، الذي وضعه رهن الحراسة النظرية من أجل تحرير محضر قانوني وتعميق البحث، في انتظار تقديمه أمام النيابة العامة المختصة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
المهم متل هده الأشياء وغيرها لم أسمع بها في هده البلاد التي أعيش فيها أكتر من عقدين،لا عراك الرعات ولا عراك أرض،القانون فوق الجميع ولا يستطيع أحد النصب على الأخر مهما كان.