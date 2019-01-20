24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|20
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:59
|08:28
|13:43
|16:26
|18:50
|20:08
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- ألعاب رقمية تدرّ أكثر من مليار دولار على تركيا
- فاسيقي: الدارجة تهين المثليين .. والمغربيات يقاسين هيمنة الذكور
- فقدان 96 جزائريا في رحلات هجرة غير شرعية
- مسلحون يقتلون راهبين بوذيين في جنوب تايلاند
- عمرها 50 عاما وحاضرة على "تويتر" .. سمكة قرش عملاقة تسبح مع غواصين
قرار من المحكمة التجارية يمدّد "نشاط لاسامير" شهورا إضافية (5.00)
- القُبَل خيانة زوجية .. حكم قضائي يثير الجدل بين صفوف المغاربة - (118)
- "البام" يتحرك تشريعيا لإعادة "توقيت غرينيتش" - (81)
- أخنوش: الرقمنة من أولويات استراتيجية وزارة الفلاحة في المغرب - (79)
- فاسيقي: الدارجة تهين المثليين .. والمغربيات يقاسين هيمنة الذكور - (69)
- الزمالك يقصي اتحاد طنجة من كأس الكنفدرالية - (34)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الأمن: اختفاء قاصرتين من مدينة تمارة "طوعي"
قالت المديرية العامة للأمن الوطني إن الأبحاث والتحريات المكثفة التي باشرتها عناصر الشرطة القضائية التابعة للمنطقة الإقليمية للأمن بتمارة، بتنسيق مع نظيرتها بولاية أمن مراكش، أمس السبت، مكنت من تحديد مكان تواجد فتاتين قاصرتين، تبلغان من العمر 15 سنة، كانتا موضوع تصريح بالاختفاء في ظروف مشكوك فيها.
بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني توصلت به هسبريس، أوردت من خلاله أن أولياء أمور الفتاتين كانوا قد تقدموا، بتاريخ 10 يناير الجاري، ببلاغ البحث لفائدة العائلة بعدما غادرت الفتاتان المؤسسة التعليمية التي تدرسان بها ولم تلتحقا بمنزليهما، وذلك قبل أن تقود الأبحاث والتحريات المنجزة بتنسيق متواصل مع أفراد عائلتيهما من تحديد مكان تواجدهما بأحد مراكز رعاية الطفولة بمدينة مراكش.
وقد تم إيفاد بعثة أمنية من مدينة تمارة لاسترجاع الفتاتين، يقول البلاغ، في أفق تسليمهما لعائلتيهما، بينما تتواصل الأبحاث القضائية لتحديد ظروف وملابسات هذا الاختفاء، الذي تؤكد المعطيات الأولية للبحث أنه كان طوعيا وتنتفي فيه أي خلفية أو دوافع إجرامية.