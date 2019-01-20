الأمن: اختفاء قاصرتين من مدينة تمارة "طوعي"

هسبريس من الرباط

قالت المديرية العامة للأمن الوطني إن الأبحاث والتحريات المكثفة التي باشرتها عناصر الشرطة القضائية التابعة للمنطقة الإقليمية للأمن بتمارة، بتنسيق مع نظيرتها بولاية أمن مراكش، أمس السبت، مكنت من تحديد مكان تواجد فتاتين قاصرتين، تبلغان من العمر 15 سنة، كانتا موضوع تصريح بالاختفاء في ظروف مشكوك فيها.

بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني توصلت به هسبريس، أوردت من خلاله أن أولياء أمور الفتاتين كانوا قد تقدموا، بتاريخ 10 يناير الجاري، ببلاغ البحث لفائدة العائلة بعدما غادرت الفتاتان المؤسسة التعليمية التي تدرسان بها ولم تلتحقا بمنزليهما، وذلك قبل أن تقود الأبحاث والتحريات المنجزة بتنسيق متواصل مع أفراد عائلتيهما من تحديد مكان تواجدهما بأحد مراكز رعاية الطفولة بمدينة مراكش.

وقد تم إيفاد بعثة أمنية من مدينة تمارة لاسترجاع الفتاتين، يقول البلاغ، في أفق تسليمهما لعائلتيهما، بينما تتواصل الأبحاث القضائية لتحديد ظروف وملابسات هذا الاختفاء، الذي تؤكد المعطيات الأولية للبحث أنه كان طوعيا وتنتفي فيه أي خلفية أو دوافع إجرامية.