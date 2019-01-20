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الرئيسية | حوادث | الأمن: اختفاء قاصرتين من مدينة تمارة "طوعي"

الأمن: اختفاء قاصرتين من مدينة تمارة "طوعي"

الأمن: اختفاء قاصرتين من مدينة تمارة "طوعي"
هسبريس من الرباط
الأحد 20 يناير 2019 - 17:05

قالت المديرية العامة للأمن الوطني إن الأبحاث والتحريات المكثفة التي باشرتها عناصر الشرطة القضائية التابعة للمنطقة الإقليمية للأمن بتمارة، بتنسيق مع نظيرتها بولاية أمن مراكش، أمس السبت، مكنت من تحديد مكان تواجد فتاتين قاصرتين، تبلغان من العمر 15 سنة، كانتا موضوع تصريح بالاختفاء في ظروف مشكوك فيها.

بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني توصلت به هسبريس، أوردت من خلاله أن أولياء أمور الفتاتين كانوا قد تقدموا، بتاريخ 10 يناير الجاري، ببلاغ البحث لفائدة العائلة بعدما غادرت الفتاتان المؤسسة التعليمية التي تدرسان بها ولم تلتحقا بمنزليهما، وذلك قبل أن تقود الأبحاث والتحريات المنجزة بتنسيق متواصل مع أفراد عائلتيهما من تحديد مكان تواجدهما بأحد مراكز رعاية الطفولة بمدينة مراكش.

وقد تم إيفاد بعثة أمنية من مدينة تمارة لاسترجاع الفتاتين، يقول البلاغ، في أفق تسليمهما لعائلتيهما، بينما تتواصل الأبحاث القضائية لتحديد ظروف وملابسات هذا الاختفاء، الذي تؤكد المعطيات الأولية للبحث أنه كان طوعيا وتنتفي فيه أي خلفية أو دوافع إجرامية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - ضد لفشوش الأحد 20 يناير 2019 - 17:38
بصراحة نلاحض ان الضسارة ولفشوش وراء العديد من التصرفات والانحرافات بسبب ترك مسافة بين الاطفال والاباء وكذلك الفشوش الزايد.
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2 - صاحب دراجة الأحد 20 يناير 2019 - 17:40
المراهقات ثم المراهقات يعانين مع حكومة البؤس. لا ترفيه و لانوادي رياضية ف مستوى ولا رحلات ترفيهية. نفس المشكل وقع بأكادير بدراركة منذ شهرين. رافقت مراهقة ذو 14سنة مع صديقها إلى الدارالبيضاء قطنوا عند ابن عم صديقها بدرب سلطان مدة 13 يوم. و الام تبحث عن ابنتها و السلطات و الدرك. حتى أتت مبتهجة مسرورة مع صديقها. الأفلام تركية و تلف زة
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