24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

20/01/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5908:2813:4316:2618:5020:08
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. ألعاب رقمية تدرّ أكثر من مليار دولار على تركيا (5.00)

  2. خطورة الجني المغربي (5.00)

  3. قرار من المحكمة التجارية يمدّد "نشاط لاسامير" شهورا إضافية (5.00)

  4. مقتل آية يخرج مسيرات للمطالبة بحماية النساء في شوارع أستراليا (4.50)

  5. تحدّي المصباح (4.20)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | متشرد مخدر يرتمي بين قاطرتي "طرامواي سلا"‎

متشرد مخدر يرتمي بين قاطرتي "طرامواي سلا"‎

متشرد مخدر يرتمي بين قاطرتي "طرامواي سلا"‎
هسبريس من الرباط
الأحد 20 يناير 2019 - 20:03

تسبب ارتماء متشرد مخدر بين قاطرتي الترامواي على مستوى محطة الرازي بسلا، مساء اليوم، في استنفار لعناصر الشرطة والوقاية المدنية التي حاولت انتشاله من أسفل القاطرة.

المتشرد أصيب إصابات بليغة بأطرافه، وتم نقله على الفور إلى مستشفى سلا لتلقي العلاجات، قبل أن يستأنف الطرامواي مسيره بعد توقف دام قرابة ساعة من الزمن.

وقد باشرت المصالح الأمنية تحقيقاتها بعين المكان عبر الاستماع لسائق الترامواي وبعض المراقبين الذي كانوا على متنه.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.