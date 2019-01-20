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متشرد مخدر يرتمي بين قاطرتي "طرامواي سلا"
الأحد 20 يناير 2019 - 20:03
تسبب ارتماء متشرد مخدر بين قاطرتي الترامواي على مستوى محطة الرازي بسلا، مساء اليوم، في استنفار لعناصر الشرطة والوقاية المدنية التي حاولت انتشاله من أسفل القاطرة.
المتشرد أصيب إصابات بليغة بأطرافه، وتم نقله على الفور إلى مستشفى سلا لتلقي العلاجات، قبل أن يستأنف الطرامواي مسيره بعد توقف دام قرابة ساعة من الزمن.
وقد باشرت المصالح الأمنية تحقيقاتها بعين المكان عبر الاستماع لسائق الترامواي وبعض المراقبين الذي كانوا على متنه.