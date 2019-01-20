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الوقاية المدنية تنهي حريقا بسوق "البال" بالبيضاء
الأحد 20 يناير 2019 - 19:25
نجح رجال الوقاية المدنية بمدينة الدار البيضاء في السيطرة على حريق شب صباح اليوم بسوق الملابس المستعملة بدرب ميلا، بعدما خلف خسائر محدودة.
وقال شهود عيان إن الحريق شب في ثلاثة محلات تجارية، قبل أن تتم السيطرة عليه بشكل كلي في أقل من ساعة.
وتسببت ألسنة النيران في التأثير بشكل طفيف على واجهات العمارات المجاورة للسوق الشهير.
وفتحت مصالح الأمن تحقيقا في الموضوع لمعرفة أسباب الحريق، والشروع في تقييم الخسائر المادية لتجار الملابس المستعملة المستوردة من أوروبا.