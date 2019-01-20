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كُتّاب وآراء
الحبس وحجز سيارة مدير موقع محلي بالحسيمة
قضت المحكمة الابتدائية بالحسيمة على حكيم بنعيسى، مدير موقع إلكتروني محلي بالحسيمة، بـ 4 أشهر حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 11 مليونا ونصف المليون سنتيم لفائدة إدارة الجمارك، ومصادرة سيارته المحجوزة.
وتوبع بنعيسى بتهمة "حجز بضاعة أجنبية داخل المنطقتين البرية والبحرية لإدارة الجمارك"، إثر توقيفه يوم 26 يونيو 2017 عند سد قضائي بإمزورن، حيث وضعت سيارته قيد الحجز منذ ذلك التاريخ بدعوى تعرضها لشبهة التزوير.
وفي تصريح لهسبريس، عبر بنعيسى عن أسفه وخيبة أمله لما تضمنه الحكم، واعتبره مجحفا وقاسيا في حقه، مؤكدا أن سيارته الموضوعة قيد الحجز غير مزورة، ولم تخضع لأي تغيير أو تزوير.
وأشار بنعيسى إلى أن تقرير الخبرة التقنية المنجزة لسيارته من طرف خبير محلف عن طريق المحكمة يؤكد بالملموس عدم تعرضها للتزوير.
وكان تقرير الخبرة التقنية للسيارة الموجودة في ملكية بنعيسى قد أشار إلى أن "رقم الهيكل المتواجد بصفيحة قرب الزجاج الأمامي ورقم الهيكل المتواجد تحت الكرسي الخلفي الأيمن متطابقان بما هو موجود بالبطاقة الرمادية ولم يتعرضا لأي تغيير أو تلحيم".
وأكد التقرير ذاته توفر سيارة بنعيسى على رقمين لسلسلة الصنف في الجهة الأمامية والخلفية، وأوضح أن سبب ذلك راجع إلى أن السيارة من صناعة مغربية؛ ذلك أن جميع السيارات من طراز "بوجو" المصنوعة بالمغرب تتوفر على رقمين لسلسلة الصنف.
وذُيِّل التقرير المذكور بالإشارة إلى أن أرقام لوحة الصنع أصلية ولم تتعرض لأي تغيير أو تحريف وكذلك الأرقام والعلامات في خط مستقيم.
وقد قرر بنعيسى اللجوء إلى المرة الثانية من التقاضي، عبر استئناف الحكم الابتدائي، مشددا على أنه مصر على نيل البراءة واسترجاع سيارته المحجوزة.