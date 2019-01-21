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كُتّاب وآراء
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سقوط طائرة للتداريب العسكرية في ضواحي تاونات
الاثنين 21 يناير 2019 - 14:10
تأكّد لجريدة هسبريس الإلكترونية أن طائرة مخصصة للتداريب العسكرية قد سقطت اليوم الاثنين، وهي من أسطول "ميراج" لسلاح الجو في القوات المسلحة الملكية.
وأضاف مصدر شديد الاطلاع، غير راغب في كشف هويته للعموم، أن الطائرة قد اقلعت بالفعل من سيدي سليمان قبل أن تسقط ضواحي "قرية بامحمد"، في إقليم تاونات.
"ربان طائرة التداريب لم يتعرض لأيّ مكروه، وقد جرى إنقاذه عبر طائرة مروحية بعدما تم تحديد مكان هبوطه بنجاح"، يزيد المصدر نفسه.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (15)
1 - weld sahra الاثنين 21 يناير 2019 - 14:17
قدر الله وماشاء فعل الحمد لله على لطف الله
2 - هسبريسي الاثنين 21 يناير 2019 - 14:19
سقوط الطائرات عبر العالم شيء عادي. و لمن نريد مزيدا من التفاصيل. هل نزل بالطائرة أو بالمظلة.نوع الطائرة.
3 - البعمراني الاثنين 21 يناير 2019 - 14:27
مثل هذه الحوادث. شيء عادي. يحدث. في جميع جيوش العالم. نطلب للربان السلامة
5 - موطن مغربي الاثنين 21 يناير 2019 - 14:31
تحية لربان الطائرة الذي خبر تقنية القفز بمظلة الانقاد
امر عاد ان تحدث مثل هذه الامور عبر العالم كله
امر عاد ان تحدث مثل هذه الامور عبر العالم كله
7 - مراقب الاثنين 21 يناير 2019 - 14:43
لا ليس شيئ عادي هذه ليست الميراج الاولى او الاخيرة التي تسقط هذه الطائرة تقادمت كثيرا رغم التطوير فقد تسلمناهم في بدايات 1979 ان نفعتني الذاكرة
على سلاح الجو الاسراع في استبدال الميراج التي خرجت من الخدمة في اغلب الدول التي كانت تمتلكها ب مقاتلات حديثة من الجيل الجديد ولما الرافال او ف18 سوبر هورنت او التايفون او ف15 النسر الضارب
على سلاح الجو الاسراع في استبدال الميراج التي خرجت من الخدمة في اغلب الدول التي كانت تمتلكها ب مقاتلات حديثة من الجيل الجديد ولما الرافال او ف18 سوبر هورنت او التايفون او ف15 النسر الضارب
8 - المهم هي سلامتكم الاثنين 21 يناير 2019 - 14:44
الحمدو الله على السلامة بعما نجاكم رب العزة،يجب فحص الطائرات والتأكد من سلامتها والحرص على سلامتكم وسلامة السكان قبل الإقلاع وشكرا للقوات الملكية.
9 - مستعار الاثنين 21 يناير 2019 - 14:46
أمر عادي في جميع الدول .. الذي ليس عادي هو حبل المشنقة سواء الحقيقي أو المعنوي سيلتف حول رقبة الطيار ..
10 - hatim الاثنين 21 يناير 2019 - 14:50
حمدا لله على سلامة الربان لانه لم يثب باذا
11 - نحن هنا الاثنين 21 يناير 2019 - 14:54
حفظ الله ربابنتنا أبناء الشعب..من كل سوء و شر...و جعلهم شوكة في حلق الأعداء...التاريخ لن ينسى الأدوار البطولية التي لعبوها في حرب الصحراء...
12 - ابن سوس المغربي الاثنين 21 يناير 2019 - 14:55
حمد الله ع السلامة قوتنا المسلحة الجوية و مزيد من اليقظة لأعداء الوطن المتربصين و الاستعداد و أخذ التجارب من الحوادث يجيب على قوتنا المسلحة ان تبداء بالصناعة العسكرية حتى نسير في ركب الدول المتقدمة
13 - marwan الاثنين 21 يناير 2019 - 14:58
طائرة الميراج أكثر الطائرات سقوط صناعة فرنسية فاشلة و رديئة لا تباع إلا للمستعمرات التابعة لفرنسا
14 - اولاد الوطن الاثنين 21 يناير 2019 - 15:22
حين تسقط طائرة في ألمانيا او فرنسا شيء عادي ، وحين تسقط في المغرب تقوم القيامة ،متى نتخلص من هاته العقد ، حمدا لله على سلامة رباننا الابرار وتحية إجلال واكبار لقواتنا المسلحة الملكية .
15 - خالد F الاثنين 21 يناير 2019 - 15:23
الحمد لله على السلامة، أن تسقط الطائرة في التدريب خير من أن تسقط في الحرب مما يعزز مهارة الطيارين، فسلاح الجو المغربي مشهود له بالكفاءة بشهادة العدو قبل الصديق،لقد ربنا طيار ماهرا، أعانكم الله.
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