سقوط طائرة للتداريب العسكرية في ضواحي تاونات

هسبريس من فاس

تأكّد لجريدة هسبريس الإلكترونية أن طائرة مخصصة للتداريب العسكرية قد سقطت اليوم الاثنين، وهي من أسطول "ميراج" لسلاح الجو في القوات المسلحة الملكية.

وأضاف مصدر شديد الاطلاع، غير راغب في كشف هويته للعموم، أن الطائرة قد اقلعت بالفعل من سيدي سليمان قبل أن تسقط ضواحي "قرية بامحمد"، في إقليم تاونات.

"ربان طائرة التداريب لم يتعرض لأيّ مكروه، وقد جرى إنقاذه عبر طائرة مروحية بعدما تم تحديد مكان هبوطه بنجاح"، يزيد المصدر نفسه.