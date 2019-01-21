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الرئيسية | حوادث | الرصاص يوقف متورطا في جريمة قتل بالعرائش

الرصاص يوقف متورطا في جريمة قتل بالعرائش

الرصاص يوقف متورطا في جريمة قتل بالعرائش
هسبريس من الرباط
الاثنين 21 يناير 2019 - 16:05

وجد أمنيان، ضابط ومفتش شرطة ممتاز يعملان بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة العرائش، نفسيهما مضطرين، في الساعات الأولى من صباح اليوم، لاستخدام سلاحهما الوظيفي لإيقاف شخص في حالة غير طبيعية، يشتبه في تورطه في تعريض أحد الأشخاص لاعتداء جسدي بواسطة السلاح الأبيض أفضى إلى الوفاة.

وفي تفاصيل الواقعة، توصلت مصالح الأمن بإشعار عبر الخط الهاتفي 19 مفاده اكتشاف جثة شخص يبلغ من العمر 50 سنة وهي تحمل جروحا على مستوى الرأس، وعند انتقال دورية الشرطة تحصّن المشتبه فيه البالغ من العمر 54 سنة داخل منزله، وأبدى مقاومة عنيفة باستعمال أسلحة بيضاء وقضبان حديدية.

الوضع اضطر معه ضابط الشرطة لإطلاق رصاصة تحذيرية في الهواء ورصاصة أخرى أصابت المشتبه فيه على مستوى أطرافه السفلى، بينما أطلق مفتش الشرطة الممتاز رصاصة أصابت المعني بالأمر على مستوى كفه الأيسر.

وقد مكن هذا الاستعمال الاضطراري للسلاح الوظيفي من ضبط المشتبه فيه وحجز الأسلحة البيضاء المستعملة في الاعتداء، حيث جرى الاحتفاظ به تحت الحراسة الطبية بالمستشفى لتلقي العلاجات الضرورية؛ بينما تم إيداع جثة الضحية، الذي تعرض للاعتداء، بمستودع الأموات رهن إشارة التشريح الطبي.

وقد فتحت فرقة الشرطة القضائية بالعرائش بحثا في النازلة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد دوافع وملابسات ارتكاب المشتبه فيه الموقوف لهذه الجريمة، وذلك فور استقرار حالته الصحية بالمستشفى.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - khalid الاثنين 21 يناير 2019 - 16:29
يجب الاستمرار في استعمال السلاح ضد هؤلاء المجرمين
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