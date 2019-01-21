24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

21/01/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5808:2813:4416:2718:5120:09
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. حُبٌّ على مِقياس الفضاء الأزرق (5.00)

  2. الخلفي يطمئن سكان وزان بشأن النواة الجامعية (5.00)

  3. السفياني يطالب بمنع حفل ماسياس لدعمه إسرائيل‎ (5.00)

  4. العثور على جثة رضيع بمطرح نفايات نواحي برشيد (5.00)

  5. الروائي خُوسيه ساراماغو .. من صانع أقفال إلى منصّة "نوبل للآداب" (4.33)

قيم هذا المقال

5.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | العثور على جثة رضيع بمطرح نفايات نواحي برشيد

العثور على جثة رضيع بمطرح نفايات نواحي برشيد

العثور على جثة رضيع بمطرح نفايات نواحي برشيد
إبراهيم الحافظون من سطات
الاثنين 21 يناير 2019 - 17:32

أفادت مصادر هسبريس بأن عمال نظافة بمدينة الدروة نواحي برشيد عثروا، اليوم الاثنين، على جثة رضيع حديث الولادة بمطرح عمومي للنفايات، على مستوى التجمّع السكني السعادة.

وأضافت المصادر ذاتها أن العمّال أشعروا ممثل السلطات المحلية بالملحقة الإدارية الأولى ومركز الدرك الملكي بالدروة سرية برشيد، الذين انتقلوا إلى المطرح حيث توجد جثة الرضيع وجرت معاينتها. كما ربطت عناصر الضابطة القضائية الاتصال بالنيابة العامة المختصة، لإشعارها بتفاصيل الحادث.

وأمر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية ببرشيد بنقل جثة الرضيع بواسطة سيارة نقل الأموات إلى قسم حفظ الجثث ببرشيد، في انتظار عرضها على طبيب تشريح مختص لتحديد أسباب الوفاة، لفائدة البحث القضائي المفتوح لتحديد ظروف وملابسات التخلّص من جثة الرضيع بمطرح الأزبال.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - imad الاثنين 21 يناير 2019 - 17:45
هدية إلى كل المدافعين عن حرية الزنى و الفساد و اللواط وووووو....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
15
2 - سميح القاسم الاثنين 21 يناير 2019 - 17:54
السلام عليكم
لا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
إدا لم يكن الخوف من الله في القلب فالإنسان لا يبقى فرق بنه وبين الحيوان شئ .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.