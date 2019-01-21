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كُتّاب وآراء
العثور على جثة رضيع بمطرح نفايات نواحي برشيد
أفادت مصادر هسبريس بأن عمال نظافة بمدينة الدروة نواحي برشيد عثروا، اليوم الاثنين، على جثة رضيع حديث الولادة بمطرح عمومي للنفايات، على مستوى التجمّع السكني السعادة.
وأضافت المصادر ذاتها أن العمّال أشعروا ممثل السلطات المحلية بالملحقة الإدارية الأولى ومركز الدرك الملكي بالدروة سرية برشيد، الذين انتقلوا إلى المطرح حيث توجد جثة الرضيع وجرت معاينتها. كما ربطت عناصر الضابطة القضائية الاتصال بالنيابة العامة المختصة، لإشعارها بتفاصيل الحادث.
وأمر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية ببرشيد بنقل جثة الرضيع بواسطة سيارة نقل الأموات إلى قسم حفظ الجثث ببرشيد، في انتظار عرضها على طبيب تشريح مختص لتحديد أسباب الوفاة، لفائدة البحث القضائي المفتوح لتحديد ظروف وملابسات التخلّص من جثة الرضيع بمطرح الأزبال.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
لا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
إدا لم يكن الخوف من الله في القلب فالإنسان لا يبقى فرق بنه وبين الحيوان شئ .