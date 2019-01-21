العثور على جثة رضيع بمطرح نفايات نواحي برشيد

إبراهيم الحافظون من سطات

أفادت مصادر هسبريس بأن عمال نظافة بمدينة الدروة نواحي برشيد عثروا، اليوم الاثنين، على جثة رضيع حديث الولادة بمطرح عمومي للنفايات، على مستوى التجمّع السكني السعادة.

وأضافت المصادر ذاتها أن العمّال أشعروا ممثل السلطات المحلية بالملحقة الإدارية الأولى ومركز الدرك الملكي بالدروة سرية برشيد، الذين انتقلوا إلى المطرح حيث توجد جثة الرضيع وجرت معاينتها. كما ربطت عناصر الضابطة القضائية الاتصال بالنيابة العامة المختصة، لإشعارها بتفاصيل الحادث.

وأمر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية ببرشيد بنقل جثة الرضيع بواسطة سيارة نقل الأموات إلى قسم حفظ الجثث ببرشيد، في انتظار عرضها على طبيب تشريح مختص لتحديد أسباب الوفاة، لفائدة البحث القضائي المفتوح لتحديد ظروف وملابسات التخلّص من جثة الرضيع بمطرح الأزبال.