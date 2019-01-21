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كُتّاب وآراء
حريق وانفجار "بوطة" يستنفران السلطات ببرشيد
اندلع حريق مهول، اليوم الاثنين، بأحد المحلات التجارية بمدينة برشيد، لأسباب مجهولة شكّلت موضوع بحث وتحقيق من قبل عناصر الضابطة القضائية التابعة لأمن المنطقة الإقليمية لبرشيد تحت إشراف النيابة العامّة المختصة.
وحسب مصادر هسبريس، فإن النيران نشبت في محل لبيع العقاقير بشارع بئر أنزران قرب الملحقة الإدارية الثالثة، على مشارف السوق الأسبوعي لعاصمة أولاد حريز، وأدّى إلى احتراق مواد عدّة سريعة الاشتعال وانفجار أسطوانة غاز من الحجم الصغير.
واستنفرت عناصر الأمن والسلطات المحلية والقوات المساعدة والوقاية المدنية عناصرها، حيث جرى الانتقال إلى مكان اندلاع النيران والسيطرة عليه للحيلولة دون انتقاله إلى الدور السكنية وساحة السوق الأسبوعي الآهلة بالتجار والزبائن.