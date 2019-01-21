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الرئيسية | حوادث | اصطدام حافلة بنخلة يخلّف 4 إصابات في مراكش

اصطدام حافلة بنخلة يخلّف 4 إصابات في مراكش

اصطدام حافلة بنخلة يخلّف 4 إصابات في مراكش
إبراهيم مغراوي
الاثنين 21 يناير 2019 - 18:20

فتحت عناصر مصلحة شرطة المرور بالمنطقة الأمنية الثانية بمراكش تحقيقا أوليا في ظروف وملابسات حادث مروري وقع، اليوم الأحد، إثر اصطدام حافلة بنخلة، على مستوى الطريق المحاذي لواد إسيل بمدارة كنون بمقاطعة النخيل.

وخلّف هذا الحادث المروري إصابة أربعة أشخاص؛ منهم سائق الحافلة ومساعده، وسيدتان من الركاب، تعرضوا لإصابات متفاوتة الخطورة، نقلوا على إثرها إلى مستعجلات مستشفى ابن طفيل، لتلقي العلاجات الضرورية.

وأوضحت مصادر هسبريس أن الحافلة المذكورة كانت في طريقها إلى محطة المسافرين باب دكالة بمراكش، قادمة من مدينة الرباط وعلى متنها مسافرون؛ لكن سائقها فقد السيطرة عليها واصطدم بالشجرة ذاتها.

وأرجعت هذه المصادر فقدان السائق لسيطرته على قيادة الحافلة إلى انقطاع فراملها، لتصطدم بنخلة بمحاذاة الطريق.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - hamid الاثنين 21 يناير 2019 - 18:59
لاعلاقة بانقطاع الفرامل بعجلة القيادة هما شيئان منفصلان اذا صدمت الحافلة ماهو امامها وعجز السائق عن ايقافها نظرا لمشكل الفرامل انذاك نتطرق الى هذا المشكل اما الخروج عن الطريق واصطدام بالنخلة فيعود الى امرين اما ان السائق حاول تجنب الاصطدام بشيئ ظهر امامه فجاة او انه اغفل وانشغل بامور اخرى ولم ينتبه للحافلة وهي تخرج عن الطريق
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1
2 - انقطاع فرامل الحافلة الاثنين 21 يناير 2019 - 19:01
يبدو ان الفرامل كانت مشدودة بحبال من سعف تلك النخلة فغارت الجريدة على سعفها وأمرتها بالاهتراء والانقطاع لتعانق النخلة الحافلة

انقطاع الفرامل ..في النهاية سبب ميكانيكي وجيه للحادثة
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-2
3 - ADAM الاثنين 21 يناير 2019 - 19:18
الحمد الله على سلامتكم و لحسن حظكم النخلة أوقفت الحافلة قبل أن تسقط في الواد
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0
4 - elbejaadi الاثنين 21 يناير 2019 - 19:29
Ça ne peut arriver que chez nous !!! Ça me rappel une histoire de l’avion Aeroflot soviétiques empêché d’atterrir sur la piste de l’aéroport de rabat à cause d’un âne qui se promenait sur la piste
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