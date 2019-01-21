اصطدام حافلة بنخلة يخلّف 4 إصابات في مراكش

إبراهيم مغراوي

فتحت عناصر مصلحة شرطة المرور بالمنطقة الأمنية الثانية بمراكش تحقيقا أوليا في ظروف وملابسات حادث مروري وقع، اليوم الأحد، إثر اصطدام حافلة بنخلة، على مستوى الطريق المحاذي لواد إسيل بمدارة كنون بمقاطعة النخيل.

وخلّف هذا الحادث المروري إصابة أربعة أشخاص؛ منهم سائق الحافلة ومساعده، وسيدتان من الركاب، تعرضوا لإصابات متفاوتة الخطورة، نقلوا على إثرها إلى مستعجلات مستشفى ابن طفيل، لتلقي العلاجات الضرورية.

وأوضحت مصادر هسبريس أن الحافلة المذكورة كانت في طريقها إلى محطة المسافرين باب دكالة بمراكش، قادمة من مدينة الرباط وعلى متنها مسافرون؛ لكن سائقها فقد السيطرة عليها واصطدم بالشجرة ذاتها.

وأرجعت هذه المصادر فقدان السائق لسيطرته على قيادة الحافلة إلى انقطاع فراملها، لتصطدم بنخلة بمحاذاة الطريق.