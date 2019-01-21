سرقة محتويات السيارات تجرّ 5 أفراد إلى السجن

إبراهيم الحافظون من سطات

أفادت مصادر هسبريس بأن الوكيل العام للملك باستئنافية سطات أمر، اليوم الاثنين، بوضع خمسة أشخاص السجن المحلي علي مومن نواحي عاصمة الشاوية، على ذمّة الاعتقال الاحتياطي، للاشتباه فيهم بتكوين عصابة إجرامية متخصصة في السرقة.

وحسب المصادر ذاتها فإن مصالح الأمن ببرشيد كانت قد تلقت شكايات من الضحايا، يبسط فيه أصحابها تعرّض ممتلكاتهم للسرقة من قبل مجهول أو مجهولين، من داخل سياراتهم بعد ركنها في أماكن متفرّقة بالمدينة في ظروف غامضة.

عناصر أمن برشيد كثفت أبحاثها وتحرياتها إلى أن اهتدت إلى خمسة أشخاص، بعضهم لهم سوابق قضائية، ينحدرون من مدينة برشيد، حيث تمّ أفراد العصابة من بينهم قاصران. وبعد الاستماع إليهم، أقروا باقتراف سرقة عدّة محتويات من داخل السيارات، وتصريفها لأحد الأشخاص، الذي جرى الاستماع إلى أقواله وفق تعليمات النيابة العامّة المختصة.

وحجزت عناصر الضابطة القضائية بعض التجهيزات المسروقة، وأداوت كان يستعملها المشتبه فيهم أثناء كسر أقفال السيارات، والتمكّن من فتحها والاستيلاء على ما بداخلها من أجهزة إلكترونية والعمل على بيعها.