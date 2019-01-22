أمن مراكش يحقق بشأن جثة داخل منزل مهجور

إبراهيم مغراوي

فتحت عناصر بالدائرة الأمنية السابعة، الإثنين، تحت إشراف النيابة العامة المختصة لدى محكمة الاستئناف بمراكش، تحقيقا أوليا في العثور على جثة متفحمة بالصدفة داخل منزل مهجور وسط حي الرويضات، التابع لمقاطعة جليز بمدينة مراكش، لتحديد ظروف وملابسات الوفاة وهوية الضحية.

وأرجعت مصادر هسبريس اكتشاف هذه الجثة إلى دخول أطفال من الحي المذكور لجلب كرة قدم كانوا يلعبون بها، بعدما قذفها أحدهم إلى داخل المنزل المهجور.

وفور علمها بهذا الحادث، انتقلت إلى مكانه كل من السلطة المحلية وعناصر من الأمن والوقاية المدنية، التي تكلفت بانتشال الجثة، ونقلها بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة، بواسطة سيارة لنقل الموتى، إلى مستودع الأموات لتخضع للتشريح الطبي.