24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|21
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:58
|08:28
|13:44
|16:27
|18:51
|20:09
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الهوة تتعمق بين رفاق لشكر في مجلس المحمدية
- الداودي يلمع وجه "حكومة الإخوان" ويعد المغاربة بالرفاه والأمان
- سرقة محتويات السيارات تجرّ 5 أفراد إلى السجن
- عاصفة انتقادات تواجه وزير الإسكان في البرلمان
- التوفيق ينفي إغلاق وزارته للمساجد "عن اختيار"
"عراق بايكرز" يرفعون شعار "لا للسياسة" لعلاج "جروح الطائفية" (5.00)
بفضل المحسنين .. "أسرة الكهف" تنتقل من "الغار" إلى منزل بميدلت (5.00)
- مذكرة بحث مغربية تلاحق الصحافي بقناة "الجزيرة" أحمد منصور - (135)
- الداودي يلمع وجه "حكومة الإخوان" ويعد المغاربة بالرفاه والأمان - (96)
- بفضل المحسنين .. "أسرة الكهف" تنتقل من "الغار" إلى منزل بميدلت - (62)
- البوليساريو تلجأ إلى القضاء الأوروبي أمام الانتصار الدبلوماسي المغربي - (45)
- آلام داء غريب حير الأطباء تُفاقم معاناة مريضة معوزة في فاس - (43)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
أمن مراكش يحقق بشأن جثة داخل منزل مهجور
فتحت عناصر بالدائرة الأمنية السابعة، الإثنين، تحت إشراف النيابة العامة المختصة لدى محكمة الاستئناف بمراكش، تحقيقا أوليا في العثور على جثة متفحمة بالصدفة داخل منزل مهجور وسط حي الرويضات، التابع لمقاطعة جليز بمدينة مراكش، لتحديد ظروف وملابسات الوفاة وهوية الضحية.
وأرجعت مصادر هسبريس اكتشاف هذه الجثة إلى دخول أطفال من الحي المذكور لجلب كرة قدم كانوا يلعبون بها، بعدما قذفها أحدهم إلى داخل المنزل المهجور.
وفور علمها بهذا الحادث، انتقلت إلى مكانه كل من السلطة المحلية وعناصر من الأمن والوقاية المدنية، التي تكلفت بانتشال الجثة، ونقلها بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة، بواسطة سيارة لنقل الموتى، إلى مستودع الأموات لتخضع للتشريح الطبي.