حوادث السير بالمدن .. 21 قتيلا و 1876 جريحا

هسبريس - و.م.ع

لقي 21 شخصا مصرعهم وأصيب 1876 آخرون بجروح، إصابة 83 منهم بليغة، في 1408 حادثة سير داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 14 إلى 20 يناير 2019.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم انتباه الراجلين، وعدم احترام حق الأسبقية، والسرعة المفرطة، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم التحكم، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة "قف"، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسير في الاتجاه الممنوع، والسير في يسار الطريق، والسياقة في حالة سكر، والتجاوز المعيب.

وفي ما يتعلق بعمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، أوضح المصدر ذاته أن مصالح الأمن تمكنت من تسجيل 41 ألف و268 مخالفة، وأنجزت 13 ألف و213 محضرا أحيلت على النيابة العامة، واستخلصت 28 ألف و55 غرامة صلحية.

وأشار البلاغ إلى أن المبلغ المتحصل عليه بلغ 6 ملايين و205 ألف و725 درهما، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 5596 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 7437 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 180 مركبة.