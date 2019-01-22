24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

22/01/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5808:2713:4416:2818:5220:10
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. مجلس جطو يحيل "سياسيّين مخالفين" إلى ردهات المحاكم الإدارية (5.00)

  2. الوزير العلمي يتهم تجارا كبارا بإثارة "البلبلة" في صفوف "الصغار" (5.00)

  3. مندوبية التخطيط: الأثمنة ارتفعت في السنة الماضية (5.00)

  4. مؤسسات إعلامية أجنبية تهتم بـ"حجاب ماء العينين" (5.00)

  5. شلل في أسواق طنجة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | النيابة العامة تأمر بتشريح جثة سيّدة حامل ببرشيد

النيابة العامة تأمر بتشريح جثة سيّدة حامل ببرشيد

النيابة العامة تأمر بتشريح جثة سيّدة حامل ببرشيد
إبراهيم الحافظون من سطات
الثلاثاء 22 يناير 2019 - 20:55

أفادت مصادر هسبريس بأن وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية ببرشيد، التابعة للدائرة القضائية سطات، أعطى تعليماته، اليوم الثلاثاء، بإجراء تشريح طبي لجثة سيدة حامل بعدما فارقت الحياة.

وأضافت المصادر ذاتها أن الهالكة "م، د" في عقدها الثاني فاجأها المخاض، حيث جرى نقها على وجه السرعة من قبل بعض أفراد عائلتها إلى مستشفى برشيد؛ إلاّ أن إحدى الممرضات اكتشفت أن الحامل فارقت الحياة.

وبعد إشعار النيابة العامة المختصّة، أمرت بوضع جثة الهالكة بقسم الأموات، قصد إخضاعها للتشريح لتحديد السبب الحقيقي للوفاة، لفائدة البحث القضائي المفتوح من قبل الضابطة القضائية ببرشيد.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.