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كُتّاب وآراء
النيابة العامة تأمر بتشريح جثة سيّدة حامل ببرشيد
أفادت مصادر هسبريس بأن وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية ببرشيد، التابعة للدائرة القضائية سطات، أعطى تعليماته، اليوم الثلاثاء، بإجراء تشريح طبي لجثة سيدة حامل بعدما فارقت الحياة.
وأضافت المصادر ذاتها أن الهالكة "م، د" في عقدها الثاني فاجأها المخاض، حيث جرى نقها على وجه السرعة من قبل بعض أفراد عائلتها إلى مستشفى برشيد؛ إلاّ أن إحدى الممرضات اكتشفت أن الحامل فارقت الحياة.
وبعد إشعار النيابة العامة المختصّة، أمرت بوضع جثة الهالكة بقسم الأموات، قصد إخضاعها للتشريح لتحديد السبب الحقيقي للوفاة، لفائدة البحث القضائي المفتوح من قبل الضابطة القضائية ببرشيد.