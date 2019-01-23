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كُتّاب وآراء
تفكيك وحدة سرّية لبيع زيوت مزوّرة قرب برشيد
تمكّنت عناصر الدرك الملكي بمركز الدروة، ناحية برشيد، بتنسيق مع السلطات المحلية، مساء أمس الثلاثاء، من تفكيك وحدة تجارية سرّية لتعليب وبيع زيوت المحرّكات ومياه تبريدها، وحجز مئات اللترات منها وعلب بلاستيكية وعلامات تجارية لشركات معروفة كانت تستغلّ بطريقة غير قانونية.
وحسب مصادر هسبريس فإن أفرادا من درك الدروة، سرية برشيد، وممثلا عن السلطات المحلية، حجزوا ما يفوق 800 لتر من زيوت المحركات و500 لتر من ماء التبريد، وعلبا بلاستيكية مختلفة الأحجام، وعددا كبيرا من العلامات التجارية، التي يتمّ إلصاقها بعد التعليب دون الحصول على ترخيص، سواء من الشركات المعنية أو السلطات المختصّة لممارسة هذا النشاط التجاري.
وأضافت المصادر ذاتها أن عناصر الدرك الملكي اقتادت صاحب المحل إلى مركز الدرك، وجرى الاستماع إليه، تنفيذا لتعليمات النيابة العامّة المختصة، قبل إخلاء سبيله في انتظار تعميق البحث، وإنهائه بالاستماع إلى أصحاب الأصل التجاري، والمزوّدين الذين ينحدرون من مدينة سلا.