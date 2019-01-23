الدرك في الدروة يضع حدّا لنشاط مروّج مخدرات

إبراهيم الحافظون من سطات

أفلحت عناصر الدرك الملكي التابعة للمركز الترابي الدروة ببرشيد، مساء أمس الثلاثاء، في توقيف شخص من ذوي السوابق القضائية، يشتبه في ترويجه الممنوعات نواحي الجماعة المشار إليها.

ووفق مصادر هسبريس فإن توقيف المشتبه فيه وتفتيشه أسفرا عن حجز ما يقارب كيلوغرامين من مخدر "الشيرا"، ودرّاجة نارية كان يستعين بها الموقوف لترويج مادته المحظورة على مستوى دوار أولاد يحيى.

وبعد إشعار النيابة العامة المختصة بمحكمة برشيد، أعطت تعليماتها لعناصر الدرك بوضع المشتبه فيه قيد الحراسة النظرية، والاستماع إليه في محضر تمهيدي، مع عرضه على وكيل الملك في حالة اعتقال للنظر في المنسوب إليه.