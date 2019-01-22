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الرئيسية | حوادث | وفاة وإصابات في حادث مروري خطير قرب أسفي

وفاة وإصابات في حادث مروري خطير قرب أسفي

وفاة وإصابات في حادث مروري خطير قرب أسفي
إبراهيم مغراوي
الثلاثاء 22 يناير 2019 - 23:15

فتحت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي لليوسفية، اليوم الثلاثاء، بأمر من النيابة العامة المختصة، تحقيقا أوليا في مصرع سيدة، في عقدها السابع، إثر حادث مروري على مستوى الطريق الرابطة بين جمعة اسحيم ومدينة أسفي.

وفور علمها بالواقعة، انتقلت عناصر من درك مركز اليوسفية إلى مكانها، لجمع المعطيات التي يمكن أن تفسر ظروف وملابسات الحادث المروري، الذي أصيب فيه خمسة أشخاص، من بينهم ثلاث نساء، بجروح متفاوتة، نقلوا إثرها على وجه السرعة إلى مستشفى للا حسناء لتلقي الفحوصات والعلاجات الضرورية، وفق مصادر هسبريس.

وأرجعت المصادر ذاتها الحادث المروري المذكور إلى اصطدام سيارة عائلية، قادمة من سيدي بنور، وعلى متنها الضحية، بشجرة محاذية للطريق، لتصاب على مستوى الرأس بجرح خطير، وتلفظ أنفاسها الأخيرة في المكان نفسه.

وأشرفت عناصر الدرك الملكي على نقل الضحية إلى مستودع الأموات بمستشفى محمد الخامس بأسفي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - برنوسي الثلاثاء 22 يناير 2019 - 23:31
انا لله وانا اليه راجعون
اللهم ارحم الاموات وشافي الجرحى
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