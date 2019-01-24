24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

23/01/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5808:2713:4416:2918:5320:11
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. دراسة: تحليل الدم يكشف تلف المخ بسبب الزهايمر (5.00)

  2. السيارات والصناعات الغذائية تنعش المبادلات التجارية المغربية المصرية (5.00)

  3. رسالة إلى السيد وزير الثقافة (5.00)

  4. كارلوس غصن يرحب بتقديم الاستقالة من "رونو" (5.00)

  5. خبير عسكري: جيش المملكة قوة مفصليّة أمام الأخطار العابرة للحدود (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | ضبط سيارة محملة بغزلان مذبوحة ناحية تزنيت

ضبط سيارة محملة بغزلان مذبوحة ناحية تزنيت

ضبط سيارة محملة بغزلان مذبوحة ناحية تزنيت
رشيد بيجيكن من أكادير
الخميس 24 يناير 2019 - 00:15

تمكّنت مصالح المنطقة الإقليمية للمياه والغابات ومحاربة التصحر بتزنيت من ضبط سيارة محملة بخمس غزلان مذبوحة، بمنطقة "أنزي"، ضواحي إقليم تزنيت، وتم حجز السيارة وفتح تحقيق في ظروف وملابسات القضية.

ووفقا لمصادر هسبريس فقد جاءت العملية إثر دورية اعتيادية لعناصر المديرية الإقليمية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، التي تدخل في إطار التصدي الاستباقي لكل مظاهر القنص العشوائي، لا سيما الوحيش والحيوانات المهددة بالانقراض.

وأوردت المصادر ذاتها أن سائق السيارة وشركاءه المحتملين قد لاذوا بالفرار، وجرى إخبار المصالح الدركية والسلطات المحلية، التي تُباشر تحرياتها من أجل تحديد هوياتهم، في أفق توقيفهم وترتيب الجزاءات المناسبة في حقهم.

يُشار إلى أن المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر أعدت استراتيجية تروم الحفاظ على الحيوانات المهددة بالانقراض، خصوصاً غزال كوفييه، المعروف في المغرب باسم غزال الأطلس والغزال الجبلي.

وهذا النوع متوسط الحجم وذو لون بني فاتح، يعيش في مجموعات صغيرة تضم 5 إلى 6 غزلان، وأحياناً يعيش وحيداً في المرتفعات، كما يمكن أن يتواجد في بعض مناطق الصحراء جنوب المغرب.

وهو نوع نادر يقتصر تواجده على شمال إفريقيا، ويمتد مجاله الحيوي في المغرب والجزائر وتونس، وهو مصنف ضمن الحيوانات الهشة في القائمة الحمراء للأنواع المهددة بالانقراض على المستوى العالمي بسبب الصيد الجائر وفقدان المساحات الصالحة للعيش.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.