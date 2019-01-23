24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|23
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:58
|08:27
|13:44
|16:29
|18:53
|20:11
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- كتاب جديد يستهدف المتعلمين ذوي عسر القراءة
- سوسيولوجي يحذر من إذكاء خطاب "العروبي والشلح" لثقافة الكراهية
- في تبيان المضمر من خطاب الأستاذ عبد الإله بنكيران
- هل يقود اليسار الحكومة القادمة؟
- منطق الألفية..الطموحات الذاتية ونصيب الوطن؟
السيارات والصناعات الغذائية تنعش المبادلات التجارية المغربية المصرية (5.00)
- "معاش سمين وبغل وحمار" يقذفون ببنكيران إلى "فوهة البركان" - (197)
- الرباح ينفي اغتناء وزراء في الحكومة على حساب الشعب المغربي - (119)
- سوسيولوجي يحذر من إذكاء خطاب "العروبي والشلح" لثقافة الكراهية - (78)
- معاش بنكيران بعيون المغاربة - (66)
- مقترح قانون ينقل اختصاص تغيير "الساعة القانونية" إلى البرلمان - (56)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
سجن مكناس يستقبل أمّا قتلت رضيعتها شنقا
أمر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمكناس بإيداع أمّ متهمة بقتل رضيعتها شنقا جناح النساء بسجن تولال 3 ومتابعتها في حالة اعتقال احتياطي، محددا يوم 19 فبراير المقبل تاريخا لانطلاق جلسات التحقيق التفصيلي معها في هذه القضية التي هزت، أول أمس الاثنين، حي القصبة وسط العاصمة الإسماعيلية.
ووفق ما أكدته مصادر هسبريس، فإن المتهمة بالقتل العمد في حق أحد الفروع سلمت نفسها لعناصر الشرطة، مباشرة بعد اقترافها لجريمتها في حق فلذة كبدها، البالغة قيد حياتها من العمر 8 أشهر، مبرزة أن الزوجة المذكورة سعت إلى تبرير دواعي ارتكابها لفعلها بكونها تعاني من مشاكل نفسية وعصبية حادة، وتستعمل، على إثرها، أدوية مهدئة.
وأوضحت المصادر ذاتها أن الأم المذكورة (ن.غ) كشفت عند إخضاعها لإجراءات التحقيق التمهيدي عن توتر العلاقة التي تجمعها بزوجها، مبرزة أن عائلة الضحية طالبت بإخضاع قريبتهم للخبرة الطبية للتأكد من سلامتها العقلية والنفسية.
وكانت المتهمة قد قدمت، أمس الثلاثاء، أمام النيابة العامة بغرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمكناس في حالة اعتقال، بعد إخضاعها لتدابير الحراسة النظرية لفائدة البحث.