سجن مكناس يستقبل أمّا قتلت رضيعتها شنقا

رشيد الكويرتي

أمر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمكناس بإيداع أمّ متهمة بقتل رضيعتها شنقا جناح النساء بسجن تولال 3 ومتابعتها في حالة اعتقال احتياطي، محددا يوم 19 فبراير المقبل تاريخا لانطلاق جلسات التحقيق التفصيلي معها في هذه القضية التي هزت، أول أمس الاثنين، حي القصبة وسط العاصمة الإسماعيلية.

ووفق ما أكدته مصادر هسبريس، فإن المتهمة بالقتل العمد في حق أحد الفروع سلمت نفسها لعناصر الشرطة، مباشرة بعد اقترافها لجريمتها في حق فلذة كبدها، البالغة قيد حياتها من العمر 8 أشهر، مبرزة أن الزوجة المذكورة سعت إلى تبرير دواعي ارتكابها لفعلها بكونها تعاني من مشاكل نفسية وعصبية حادة، وتستعمل، على إثرها، أدوية مهدئة.

وأوضحت المصادر ذاتها أن الأم المذكورة (ن.غ) كشفت عند إخضاعها لإجراءات التحقيق التمهيدي عن توتر العلاقة التي تجمعها بزوجها، مبرزة أن عائلة الضحية طالبت بإخضاع قريبتهم للخبرة الطبية للتأكد من سلامتها العقلية والنفسية.

وكانت المتهمة قد قدمت، أمس الثلاثاء، أمام النيابة العامة بغرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمكناس في حالة اعتقال، بعد إخضاعها لتدابير الحراسة النظرية لفائدة البحث.