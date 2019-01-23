تأجيل ملف اغتصاب مهاجر مغربي لقاصرات بشيشاوة

إبراهيم مغراوي

أرجأت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، خلال جلستها المقررة اليوم الأربعاء، محاكمة مهاجر مغربي يحمل الجنسية الأمريكية، بعد متابعته من أجل تتهم تتعلق باغتصاب قاصرات بجماعة امزوضة بإقليم شيشاوة، إلى جلسة يوم 06 فبراير المقبل.

وجاء تأجيل هذه الجلسة، التي حضرتها الضحية المطالبة بالحق المدني رفقة محاميها الذي كلفه المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب بمؤازرتها، بعد طلب دفاع المتهم مهلة من أجل إعداد دفاعه؛ لكن رئيس جلسة اليوم أكد أنها ستكون آخر تأجيل.

وكان الوكيل العام للملك بالمحكمة نفسها أحال المتهم، المنحدر من دوار الغريبي بامزوضة، على قاضي التحقيق لإخضاعه لإجراءات البحث والتحقيق في قضية هتك عرض قاصرات وتصوير أفلام إباحية لهن داخل غرفة مجهزة بأحدث تقنيات ومعدات التصوير بمحل سكنه، وأسفر التحقيق عن أدلة كافية لارتكاب المتهم للأفعال المنسوبة إليه.

وتعود تفاصيل هذه القضية، حسب مصادر هسبريس، إلى يوم 14 مارس الماضي، عندما تمكنت عناصر الضابطة القضائية لدرك مجاط من اعتقال مهاجر مغربي بالديار الأمريكية جراء تورطه في هتك عرض قاصرتين بأحد دواوير جماعة امزوضة، وتوثيق تفاصيل ممارسة الجنس معهما بواسطة كاميرا فيديو، بعد توصل مصالح الدرك الملكي بمجاط بقرص مدمج يتضمن مشاهد حميمية مخلة بالآداب العامة للمهاجر المغربي في غرفة نوم بمعية القاصرتين.