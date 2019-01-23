24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

23/01/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5808:2713:4416:2918:5320:11
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. في تبيان المضمر من خطاب الأستاذ عبد الإله بنكيران (5.00)

  2. دراسة: تحليل الدم يكشف تلف المخ بسبب الزهايمر (5.00)

  3. السيارات والصناعات الغذائية تنعش المبادلات التجارية المغربية المصرية (5.00)

  4. رسالة إلى السيد وزير الثقافة (5.00)

  5. زهير لهنا سوبرمان حقيقي.. إقرؤوه لأطفالكم! (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | تأجيل ملف اغتصاب مهاجر مغربي لقاصرات بشيشاوة

تأجيل ملف اغتصاب مهاجر مغربي لقاصرات بشيشاوة

تأجيل ملف اغتصاب مهاجر مغربي لقاصرات بشيشاوة
إبراهيم مغراوي
الأربعاء 23 يناير 2019 - 21:05

أرجأت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، خلال جلستها المقررة اليوم الأربعاء، محاكمة مهاجر مغربي يحمل الجنسية الأمريكية، بعد متابعته من أجل تتهم تتعلق باغتصاب قاصرات بجماعة امزوضة بإقليم شيشاوة، إلى جلسة يوم 06 فبراير المقبل.

وجاء تأجيل هذه الجلسة، التي حضرتها الضحية المطالبة بالحق المدني رفقة محاميها الذي كلفه المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب بمؤازرتها، بعد طلب دفاع المتهم مهلة من أجل إعداد دفاعه؛ لكن رئيس جلسة اليوم أكد أنها ستكون آخر تأجيل.

وكان الوكيل العام للملك بالمحكمة نفسها أحال المتهم، المنحدر من دوار الغريبي بامزوضة، على قاضي التحقيق لإخضاعه لإجراءات البحث والتحقيق في قضية هتك عرض قاصرات وتصوير أفلام إباحية لهن داخل غرفة مجهزة بأحدث تقنيات ومعدات التصوير بمحل سكنه، وأسفر التحقيق عن أدلة كافية لارتكاب المتهم للأفعال المنسوبة إليه.

وتعود تفاصيل هذه القضية، حسب مصادر هسبريس، إلى يوم 14 مارس الماضي، عندما تمكنت عناصر الضابطة القضائية لدرك مجاط من اعتقال مهاجر مغربي بالديار الأمريكية جراء تورطه في هتك عرض قاصرتين بأحد دواوير جماعة امزوضة، وتوثيق تفاصيل ممارسة الجنس معهما بواسطة كاميرا فيديو، بعد توصل مصالح الدرك الملكي بمجاط بقرص مدمج يتضمن مشاهد حميمية مخلة بالآداب العامة للمهاجر المغربي في غرفة نوم بمعية القاصرتين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.