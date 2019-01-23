مصالح جمارك مليلية تحبط تهريب أقراص هلوسة‎

هسبريس من الرباط

تمكنت عناصر الجمارك المشتغلة بالمعبر الحدودي "باب مليلية" ببني أنصار من إحباط عملية تهريب كمية من أقراص الهلوسة.

تفتيش الجمركيين للسيارة المرقمة بالمغرب مكن من حجز كمية من 3850 قرصا مهلوسا، كانت مخبأة داخل تجويف داخلي في السيارة الخفيفة.

وقد جرى على الفور إيقاف السائق الثلاثيني، وتسليمه إلى عناصر الشرطة القضائية بالناظور والتي وضعته رهن تدابير الحراسة النظرية لتعميق البحث، بتعليمات من النيابة العامة.