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كُتّاب وآراء
الرصاص يوقف جانحا هدّد الشرطة بسيفين ببرشيد
اضطرّ رجل أمن تابع للمنطقة الإقليمية ببرشيد ولاية أمن سطات، مساء اليوم الأربعاء، إلى إطلاق عيارين ناريين من سلاحه الوظيفي، لإنقاذ زميله في المهنة وعدد من الناس، بعد شلّ حركة أحد الأشخاص الذي كان مسلّحا بسيفين من الحجم الكبير.
وأفادت مصادر هسبريس من عين المكان بأن أحد الأشخاص من مواليد 1992 ينحدر من مدينة برشيد، من ذوي السوابق القضائية تقارب 10 سوابق، تسلّح بسيفين وقصد مقهى على مستوى حي التيسير 1 قرب طاكسيات الكارة، وقام بتعنيف نادلة المقهى وتكسير بعض تجهيزات المقهى ومهاجمة الزبناء والمارّة وشلّ حركة السير.
وأضافت المصادر نفسها أنه بعد تدخّل المواطنين زاد الجانح من هيجانه، وهاجم عددا من المواطنين، وبعد التحاق دورية أمنية كانت قريبة من المكان، وأثناء محاولة تدخل أحد رجال الشرطة، هاجمه المشتبه فيه بسيفين معرّضا حياة الشرطي للخطر؛ وهو ما دفع زميله في المهنة إلى إصابة الجانح برصاصة في بداية التدخل، إلا أنه واصل هجومه، فأطلق رجل الأمن عيارا ثانيا ليصيبه على مستوى الركبة فشلّ حركته وتمكّن من السيطرة عليه.
وزادت المصادر ذاتها أن عناصر الشرطة، وبتنسيق مع النيابة العامّة المختصة، نقلت المشتبه فيه على متن سيارة إسعاف إلى المستشفى، حيث لا يزال تحت الحراسة الطبية، إلى حين نقله مرّة ثانية إلى مخفر الشرطة للاستماع إليه وعرضه في حالة اعتقال على ممثل النيابة العامّة المختصة للنظر في المنسوب إليه.