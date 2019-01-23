24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

23/01/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5808:2713:4416:2918:5320:11
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. في تبيان المضمر من خطاب الأستاذ عبد الإله بنكيران (5.00)

  2. دراسة: تحليل الدم يكشف تلف المخ بسبب الزهايمر (5.00)

  3. السيارات والصناعات الغذائية تنعش المبادلات التجارية المغربية المصرية (5.00)

  4. زهير لهنا سوبرمان حقيقي.. إقرؤوه لأطفالكم! (5.00)

  5. النيابة العامة تأمر بتشريح جثة سيّدة حامل ببرشيد (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | الرصاص يوقف جانحا هدّد الشرطة بسيفين ببرشيد

الرصاص يوقف جانحا هدّد الشرطة بسيفين ببرشيد

الرصاص يوقف جانحا هدّد الشرطة بسيفين ببرشيد
إبراهيم الحافظون من سطات
الأربعاء 23 يناير 2019 - 20:10

اضطرّ رجل أمن تابع للمنطقة الإقليمية ببرشيد ولاية أمن سطات، مساء اليوم الأربعاء، إلى إطلاق عيارين ناريين من سلاحه الوظيفي، لإنقاذ زميله في المهنة وعدد من الناس، بعد شلّ حركة أحد الأشخاص الذي كان مسلّحا بسيفين من الحجم الكبير.

وأفادت مصادر هسبريس من عين المكان بأن أحد الأشخاص من مواليد 1992 ينحدر من مدينة برشيد، من ذوي السوابق القضائية تقارب 10 سوابق، تسلّح بسيفين وقصد مقهى على مستوى حي التيسير 1 قرب طاكسيات الكارة، وقام بتعنيف نادلة المقهى وتكسير بعض تجهيزات المقهى ومهاجمة الزبناء والمارّة وشلّ حركة السير.

وأضافت المصادر نفسها أنه بعد تدخّل المواطنين زاد الجانح من هيجانه، وهاجم عددا من المواطنين، وبعد التحاق دورية أمنية كانت قريبة من المكان، وأثناء محاولة تدخل أحد رجال الشرطة، هاجمه المشتبه فيه بسيفين معرّضا حياة الشرطي للخطر؛ وهو ما دفع زميله في المهنة إلى إصابة الجانح برصاصة في بداية التدخل، إلا أنه واصل هجومه، فأطلق رجل الأمن عيارا ثانيا ليصيبه على مستوى الركبة فشلّ حركته وتمكّن من السيطرة عليه.

وزادت المصادر ذاتها أن عناصر الشرطة، وبتنسيق مع النيابة العامّة المختصة، نقلت المشتبه فيه على متن سيارة إسعاف إلى المستشفى، حيث لا يزال تحت الحراسة الطبية، إلى حين نقله مرّة ثانية إلى مخفر الشرطة للاستماع إليه وعرضه في حالة اعتقال على ممثل النيابة العامّة المختصة للنظر في المنسوب إليه.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.