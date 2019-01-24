الأمن يحيل خليجيين وعاملات جنس على المحكمة

إبراهيم مغراوي من مراكش

أحالت الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، اليوم الخميس، على النيابة العامة المختصة لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، موقوفين من أجل الدعارة والفساد بالمنطقة السياحية النخيل بالمدينة الحمراء.

وجاءت هذه العملية الأمنية بعد مداهمة عناصر من فرقة الأخلاق العامة، بأمر من النيابة العامة المختصة، فيلا مفروشة بـ"منطقة النخيل"، بعد توصلها بإخبارية تفيد بأن جلسة خمرية تجمع بين خليجيين ومومسات داخل المسكن.

وضبطت العناصر الأمنية خلال هذه المداهمة 14 مومسا وتسعة خليجيين، ووسيطا رفقة زوجته، تم اقتيادهم جميعا إلى مقر ولاية أمن مراكش قصد تعميق البحث معهم بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة.

وخلال التحقيق اكتشف رجال الأمن أن الوسيط المعتقل ضمن المجموعة مبحوث عنه بمقتضى مساطر استنادية، لأنه من ذوي السوابق العدلية في الاتجار بالمخدرات وينتمي لشبكة الوساطة في "الدعارة الراقية".