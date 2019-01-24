أموال وراء توقيف مؤقت لشرطي بمطار مراكش‎

هسبريس من الرباط

أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الخميس، قرارا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق مفتش شرطة ممتاز، يعمل بمطار مراكش المنارة؛ وذلك في انتظار عرضه على أنظار المجلس التأديبي، لتحديد المسؤوليات الإدارية وترتيب العقوبات التأديبية اللازمة.

بلاغ للمديرية العامة، توصلت به هسبريس، أوردت من خلاله أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش فتحت، بموازاة ذلك القرار، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ وذلك للتحقق من الاتهامات المنسوبة إلى الشرطي المشتبه فيه من لدن سائح بريطاني من أصل عراقي، والذي أوضح أنه قدّم جواز سفره إلى الشرطي العامل بشباك المطار قبل أن يفاجأ باختفاء أوراق مالية بالعملة الوطنية والبريطانية كانت ضمن الجواز، مضيفا أن الشرطي قام بإرجاعها إليه على ثلاث دفعات، بعدما فطن السائح المعني باختفاء تلك الأوراق المالية.

وأضاف البلاغ أن مصالح الأمن الوطني قد راجعت تسجيلات كاميرا المراقبة التي توثق لهذه الحادثة، وهو ما استدعى اتخاذ قرار التوقيف المؤقت عن العمل في حق الشرطي المخالف؛ وذلك في انتظار انتهاء مجريات البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمدينة مراكش.