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الرئيسية | حوادث | أمن مراكش يحقق في كتابات مجهولة بسور ثانوية

أمن مراكش يحقق في كتابات مجهولة بسور ثانوية

أمن مراكش يحقق في كتابات مجهولة بسور ثانوية
إبراهيم مغراوي
الخميس 24 يناير 2019 - 17:05

أوضحت مصادر أمنية لهسبريس أن عناصر من الدائرة العاشرة التابعة لولاية أمن مراكش فتحت، اليوم الخميس، بأمر من النيابة العامة المختصة لدى ابتدائية عاصمة النخيل، تحقيقا أوليا في شأن كتابات مجهولة خطت بجدران ثانوية إدريس بن زكري بمنطقة المحاميد.

وأضافت المصادر نفسها أن الأمنيين عملوا على مسح شامل للجدران، لجمع كل ما يمكن أن يفيد في معرفة ملابسات وظروف هذا الفعل، والكشف عن من يقف وراءه.

كما استمعت العناصر الأمنية للأطر الإدارية العاملة بثانوية إدريس بن زكري، فيما أشرفت السلطة المحلية على صباغة جدران المؤسسة التعليمية ذاتها.

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