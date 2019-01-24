24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

24/01/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5708:2613:4416:3018:5420:11
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. الأمن يحيل خليجيين وعاملات جنس على المحكمة (5.00)

  2. لافروف يحمل ملفات ''ثقيلة'' إلى الرباط .. الصحراء والأمن والطاقة (5.00)

  3. محاربة الفقر (5.00)

  4. تقاليدنا البدوية ومفهوم المدينة (5.00)

  5. افتتاح أول مركز مغربي للتكوين في الطب الألماني (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | إنقاذ 22 قاصرا مغربيا بسواحل سبتة المحتلة

إنقاذ 22 قاصرا مغربيا بسواحل سبتة المحتلة

إنقاذ 22 قاصرا مغربيا بسواحل سبتة المحتلة
متابعة من خالد ملوك
الخميس 24 يناير 2019 - 20:19

تمكنت فرقة الإنقاذ البحري الإسباني، صباح اليوم الخميس، من إغاثة 22 قاصرا مغربيا بسواحل مدينة سبتة المحتلة، بعدما انقلب القارب المطاطي الذي كان يقلهم بالمياه البحرية المجاورة لشاطئ كلاموكارو.

وأفادت عناصر الحرس المدني بأن الموقوفين، الموجودين حاليا في حالة صحية جيدة، نجوا من الغرق بعدما تمكنوا من قطع مسافة بحرية عن طريق السباحة، مشيرة إلى أنهم تلقوا العناية اللازمة من قبل فرقة الصليب الأحمر الإسباني فور وصولهم إلى ميناء الثغر السليب.

وزادت المصادر ذاتها أن البعض من هؤلاء الأطفال القاصرين المغاربة عانوا من انخفاض درجة حرارة الجسم بسبب الطقس البارد وسوء الأحوال الجوية، موردة أن تدخل عناصر البحرية جاء في الوقت المناسب، في أفق فتح تحقيق قضائي بغرض معرفة مصدر القارب المطاطي.

وأوردت صحيفة "إلفارو دي ثيوتا" أن جميع هؤلاء الأطفال لم يتجاوزا بعد سن البلوغ، وهو معطى مثير للاندهاش، موضحة أنه جرى نقلهم إلى مركز "لا إسبيرانثا"، المخصص لتقديم الرعاية للأطفال القاصرين الأجانب غير المصحوبين، في انتظار البتّ في وضعيتهم الإدارية والقانونية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.