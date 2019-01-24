إنقاذ 22 قاصرا مغربيا بسواحل سبتة المحتلة

متابعة من خالد ملوك

تمكنت فرقة الإنقاذ البحري الإسباني، صباح اليوم الخميس، من إغاثة 22 قاصرا مغربيا بسواحل مدينة سبتة المحتلة، بعدما انقلب القارب المطاطي الذي كان يقلهم بالمياه البحرية المجاورة لشاطئ كلاموكارو.

وأفادت عناصر الحرس المدني بأن الموقوفين، الموجودين حاليا في حالة صحية جيدة، نجوا من الغرق بعدما تمكنوا من قطع مسافة بحرية عن طريق السباحة، مشيرة إلى أنهم تلقوا العناية اللازمة من قبل فرقة الصليب الأحمر الإسباني فور وصولهم إلى ميناء الثغر السليب.

وزادت المصادر ذاتها أن البعض من هؤلاء الأطفال القاصرين المغاربة عانوا من انخفاض درجة حرارة الجسم بسبب الطقس البارد وسوء الأحوال الجوية، موردة أن تدخل عناصر البحرية جاء في الوقت المناسب، في أفق فتح تحقيق قضائي بغرض معرفة مصدر القارب المطاطي.

وأوردت صحيفة "إلفارو دي ثيوتا" أن جميع هؤلاء الأطفال لم يتجاوزا بعد سن البلوغ، وهو معطى مثير للاندهاش، موضحة أنه جرى نقلهم إلى مركز "لا إسبيرانثا"، المخصص لتقديم الرعاية للأطفال القاصرين الأجانب غير المصحوبين، في انتظار البتّ في وضعيتهم الإدارية والقانونية.