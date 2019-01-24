24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|24
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:57
|08:26
|13:44
|16:30
|18:54
|20:11
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- قائد بمراكش يستقبل "ضحايا تنبر جواز السفر"
- التنمر عبر الإنترنت .. جريمة يُعاقب عليها بالسجن في ميشيغان
- 5 حقائق مثيرة عن القطط السوداء
- إبداعات جماهير الرجاء
- مقاييس تساقطات الأمطار بالمملكة خلال 24 ساعة
لافروف يحمل ملفات ''ثقيلة'' إلى الرباط .. الصحراء والأمن والطاقة (5.00)
- الحكومة تحدد تعويضات المجندين إجباريا بين 1050 و2100 درهم - (95)
- الأساتذة المتعاقدون يقاطعون التكوين ويطالبون بالأجور وحق العطلة - (58)
- التجنيد الإجباري بالمغرب .. الإحصاء والانتقاء ووضعية الجاليات - (57)
- بثّ مباشر .. هسبريس تفتح ملف الحوار الاجتماعي والارتباك الحكومي - (51)
- المغرب يتهم تقارير "هيومن ووتش" بافتقاد المهنية ونهج الاختزالية - (43)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
إنقاذ 22 قاصرا مغربيا بسواحل سبتة المحتلة
تمكنت فرقة الإنقاذ البحري الإسباني، صباح اليوم الخميس، من إغاثة 22 قاصرا مغربيا بسواحل مدينة سبتة المحتلة، بعدما انقلب القارب المطاطي الذي كان يقلهم بالمياه البحرية المجاورة لشاطئ كلاموكارو.
وأفادت عناصر الحرس المدني بأن الموقوفين، الموجودين حاليا في حالة صحية جيدة، نجوا من الغرق بعدما تمكنوا من قطع مسافة بحرية عن طريق السباحة، مشيرة إلى أنهم تلقوا العناية اللازمة من قبل فرقة الصليب الأحمر الإسباني فور وصولهم إلى ميناء الثغر السليب.
وزادت المصادر ذاتها أن البعض من هؤلاء الأطفال القاصرين المغاربة عانوا من انخفاض درجة حرارة الجسم بسبب الطقس البارد وسوء الأحوال الجوية، موردة أن تدخل عناصر البحرية جاء في الوقت المناسب، في أفق فتح تحقيق قضائي بغرض معرفة مصدر القارب المطاطي.
وأوردت صحيفة "إلفارو دي ثيوتا" أن جميع هؤلاء الأطفال لم يتجاوزا بعد سن البلوغ، وهو معطى مثير للاندهاش، موضحة أنه جرى نقلهم إلى مركز "لا إسبيرانثا"، المخصص لتقديم الرعاية للأطفال القاصرين الأجانب غير المصحوبين، في انتظار البتّ في وضعيتهم الإدارية والقانونية.