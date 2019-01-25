العثور على جثة رضيع بالحي الحسني لبرشيد

إبراهيم الحافظون من سطات

عُثر، مساء الخميس، على جثة رضيع مرمية بالقرب من إحدى قاعات الأفراح بالحي الحسني بمدينة برشيد، في ظروف غامضة، شكّلت موضوع بحث من قبل عناصر الضابطة القضائية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

وحسب مصادر هسبريس، فإن الحادث استدعى انتقال عناصر من الأمن الوطني والشرطة العلمية وأفراد من الوقاية المدنية، حيث جرى توجيه جثة الرضيع بواسطة سيارة نقل الأموات إلى مستودع حفظ الجثث ببرشيد.

وأمرت النيابة العامّة المختصة بالمحكمة الابتدائية برشيد بإجراء تشريح طبي على جثة الرضيع، لتحديد أسباب الوفاة لفائدة البحث القضائي قصد كشف ظروف وملابسات التخلّص من جثة الهالك.