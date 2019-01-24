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الرئيسية | حوادث | "البسيج" يوقف مشتبها في انتمائه إلى "داعش"

"البسيج" يوقف مشتبها في انتمائه إلى "داعش"

"البسيج" يوقف مشتبها في انتمائه إلى "داعش"
إبراهيم الحافظون من سطات
الخميس 24 يناير 2019 - 19:20

أفادت مصادر هسبريس من مدينة الدروة التابعة لإقليم برشيد بأن عناصر من المكتب المركزي للأبحاث القضائية المعروف اختصارا بـ"البسيج" أوقفت، اليوم الخميس، شخصا للاشتباه فيه بالانتماء إلى تنظيم إرهابي.

ووفق المصادر ذاتها، فإن عناصر "البسيج" حلّت، اليوم، بأحد المنازل بتجزئة الوفاء بمدينة الدروة ناحية برشيد، وتمكّنت من إيقاف أحد الأشخاص في تنسيق مع الإدارة العامة للمحافظة على التراب الوطني ومركز الدرك الملكي بالدروة سرية برشيد، بعدما حلّ المشتبه فيه ضيفا لدى أفراد عائلته.

وزدات المصادر نفسها أنه جرى اقتياد الشخص المعني إلى الرباط للاستماع إليه، واستكمال التحقيق معه تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وعرضه على أنظار الوكيل العام للملك في إطار الاختصاص للنظر في المنسوب إليه.

ويأتي اعتقال المشتبه فيه بانتمائه إلى تنظيم إرهابي، في إطار المجهودات التي يبذلها المكتب المركزي للأبحاث القضائية، بتنسيق مع "الديستي" والأمن الوطني والدرك الملكي والقوات المساعدة، في إطار الإجراءات الاستباقية، لتجفيف منابع الخلايا الإرهابية النائمة، خاصة بعد الحادث الإرهابي الذي ذهبت ضحيته سائحتان بمنطقة "إمليل" نواحي مراكش.

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