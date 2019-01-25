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كُتّاب وآراء
وفاة شخص تحت "الحراسة الطبية" في تطوان
علم لدى ولاية أمن تطوان أن شخصا كان موضوعا تحت الحراسة الطبية بالمستشفى على خلفية تورطه في قضايا المخدرات، قد وافته المنية أمس الخميس.
وأفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني بأن الهالك، البالغ من العمر 51 سنة، كان قد تقدم، زوال اليوم، أمام مركز البطائق التعريفية بمدينة تطوان لتجديد بطاقته الوطنية للتعريف الإلكترونية، فتبين أنه مبحوث عنه وطنيا بموجب مذكرتين للبحث من أجل الاشتباه في علاقته بقضايا المخدرات، وهو ما استدعى الاحتفاظ به تحت الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة المشرفة على البحث.
وأضاف المصدر أن أزمة صحية طارئة انتابت المعني بالأمر مما استدعى نقله بسرعة إلى المستشفى حيث وافته المنية، فتم الاحتفاظ بجثته رهن التشريح الطبي بمستودع الأموات بالمستشفى، بينما تم الاستماع إلى أفراد من عائلته حول وضعه الصحي وملفه الطبي، فضلا عن تحصيل إفادات جميع الأشخاص الذين كانوا برفقته خلال فترة الوضع تحت الحراسة النظرية.
ولا زالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بتطوان، يشير المصدر، تواصل إجراءات البحث في هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد الأسباب الحقيقية التي كانت وراء الوفاة.