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الرئيسية | حوادث | السجن يستقبل سارقي مركز صحي في باب برد

السجن يستقبل سارقي مركز صحي في باب برد

السجن يستقبل سارقي مركز صحي في باب برد
هسبريس من شفشاون
الجمعة 25 يناير 2019 - 03:40

ألقت مصالح الدرك الملكي بمركز باب برد بإقليم شفشاون القبض على ثلاثة أشخاص يشتبه في تورطهم في سرقة وحيازة أجهزة إلكترونية من المركز الصحي الجماعي، كما حجزت مسروقات كانت موضوع شكاية سابقة.

وحسب مصادر هسبريس، فإن المصالح الأمنية لباب برد كانت قد تلقت شكاية من إدارة المركز الصحي تفيد بتعرض محتويات المؤسسة الصحية للسرقة من قبل مجهولين، في ظروف غامضة.

وبعد البحث، يضيف المصدر ذاته، جرى إيقاف 3 أشخاص ينشطون ضمن عصابة إجرامية متخصصة في السرقة، تم وضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية، لفائدة البحث الجاري تحت إشراف النيابة العامة، في انتظار تقديمهم أمام القضاء.

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