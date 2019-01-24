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الرئيسية | حوادث | شرطي يطلق رصاصا لشل حركة مُسلّح بالبيضاء

شرطي يطلق رصاصا لشل حركة مُسلّح بالبيضاء

شرطي يطلق رصاصا لشل حركة مُسلّح بالبيضاء
هسبريس من الرباط
الخميس 24 يناير 2019 - 21:20

اضطر موظف شرطة يعمل بولاية أمن الدار البيضاء، مساء اليوم، إلى استخدام سلاحه الوظيفي في تدخل أمني لتوقيف شخص من ذوي السوابق القضائية، كان موضوع شكايات بالتهديد والسرقة وترويج المخدرات، قبل أن يعرض سلامة عناصر الشرطة لتهديد خطير بواسطة ساطورين وقنينة غاز من الحجم الصغير.

وقال بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني إن دورية للشرطة تابعة لدائرة "السور الجديد" بالمدينة القديمة تدخلت لتوقيف المشتبه فيه، الذي أبدى مقاومة عنيفة، وحاول تعريض عناصر الأمن الوطني لاعتداء خطير بواسطة ساطورين وقنينة غاز؛ وهو ما اضطر معه موظف الشرطة، برتبة حارس أمن، إلى استخدام سلاحه الوظيفي، مطلقا أربع رصاصات، اثنتان منها تحذيريتان واثنتان أصابتا المعني بالأمر على مستوى أطرافه السفلى.

وأضاف المصدر ذاته أن المشتبه فيه حاول التحصن داخل منزله، قبل أن تتمكن دورية الشرطة، مدعومة بعناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية، من توقيفه وحجز الأسلحة البيضاء وقنينة الغاز المستعملة في محاولة الاعتداء على موظفي الشرطة أثناء مزاولتهم مهامهم.

وتم نقل المعني بالأمر إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية؛ وذلك في انتظار إخضاعه لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل كشف جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى المشتبه فيه.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - حميد الخميس 24 يناير 2019 - 21:27
السؤال الذي يحيرني لماذا لا يتم تصويب الرصاصة مباشرة إلى الرأس و انتهى الكلام. ...على أساس أن هدا المجرم سيتغير بإعادة إدماجه ؟ ؟
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11
2 - أحمد الخميس 24 يناير 2019 - 21:28
شكرا لرجال الأمن. هذه هي الخدمة ديال المعقول
.
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16
3 - قلبو ليا على محمد اديب السلاوي الخميس 24 يناير 2019 - 21:31
قرات المقال ديال انواع المخدرات تاع محمد اديب السلاوي .. و استعملت داك الشي الانواع كلها .. شميت سلسيون .. كميت لحشيش .. نفحت الهيروين و الكوكايين. . شكرا الاستاذ محمد اديب السلاوي ، اسمتعت بكل النشوات .. المهم .. بغيت نحكي ليه .. كيفاش .. النِّشْوَةُ؛ أول الخبر .. قاموس ..
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-9
4 - simo الخميس 24 يناير 2019 - 21:31
كان على الشرطي جزاه الله خيرا أن يصوب رصاصة واحدة على الرأس مباشرة وعدم ضياع 3 رصاصات أخرى على حيوان ووحش آدمي. نتمنى من الحموشي إصدار أوامر لإطلاق النار على الرأس مباشرة على كل وحش آدمي يخل بالأمن العام وعلى أمن المواطنين بشكل عام.
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