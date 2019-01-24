شرطي يطلق رصاصا لشل حركة مُسلّح بالبيضاء

هسبريس من الرباط

اضطر موظف شرطة يعمل بولاية أمن الدار البيضاء، مساء اليوم، إلى استخدام سلاحه الوظيفي في تدخل أمني لتوقيف شخص من ذوي السوابق القضائية، كان موضوع شكايات بالتهديد والسرقة وترويج المخدرات، قبل أن يعرض سلامة عناصر الشرطة لتهديد خطير بواسطة ساطورين وقنينة غاز من الحجم الصغير.

وقال بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني إن دورية للشرطة تابعة لدائرة "السور الجديد" بالمدينة القديمة تدخلت لتوقيف المشتبه فيه، الذي أبدى مقاومة عنيفة، وحاول تعريض عناصر الأمن الوطني لاعتداء خطير بواسطة ساطورين وقنينة غاز؛ وهو ما اضطر معه موظف الشرطة، برتبة حارس أمن، إلى استخدام سلاحه الوظيفي، مطلقا أربع رصاصات، اثنتان منها تحذيريتان واثنتان أصابتا المعني بالأمر على مستوى أطرافه السفلى.

وأضاف المصدر ذاته أن المشتبه فيه حاول التحصن داخل منزله، قبل أن تتمكن دورية الشرطة، مدعومة بعناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية، من توقيفه وحجز الأسلحة البيضاء وقنينة الغاز المستعملة في محاولة الاعتداء على موظفي الشرطة أثناء مزاولتهم مهامهم.

وتم نقل المعني بالأمر إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية؛ وذلك في انتظار إخضاعه لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل كشف جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى المشتبه فيه.