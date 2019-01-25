تهريب لوز وعنب يورّط شخصا بين فاس وتازة

هسبريس من الرباط

تمكنت عناصر جمارك فاس وتازة، بمؤازرة عناصر الدرك الملكي براس تابودة، من حجز شاحنة محملة بمواد مهربة.

وأوضحت مصادر الجريدة أن المواد المهربة المحجوزة عبارة عن مادة اللوز والعنب الجاف، وقدرت قيمتها بأكثر من 850000 درهم.

وأضافت المصادر ذاتها أنه جرى إلقاء القبض على سائق الشاحنة وإحالته على مصالح الدرك الملكي التابعة لفاس، من أجل وضعه رهن الحراسة النظرية ومتابعته بحسب المنسوب إليه.