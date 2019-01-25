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الرئيسية | حوادث | تهريب لوز وعنب يورّط شخصا بين فاس وتازة

تهريب لوز وعنب يورّط شخصا بين فاس وتازة

تهريب لوز وعنب يورّط شخصا بين فاس وتازة
هسبريس من الرباط
الجمعة 25 يناير 2019 - 12:38

تمكنت عناصر جمارك فاس وتازة، بمؤازرة عناصر الدرك الملكي براس تابودة، من حجز شاحنة محملة بمواد مهربة.

وأوضحت مصادر الجريدة أن المواد المهربة المحجوزة عبارة عن مادة اللوز والعنب الجاف، وقدرت قيمتها بأكثر من 850000 درهم.

وأضافت المصادر ذاتها أنه جرى إلقاء القبض على سائق الشاحنة وإحالته على مصالح الدرك الملكي التابعة لفاس، من أجل وضعه رهن الحراسة النظرية ومتابعته بحسب المنسوب إليه.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - سعيد الجمعة 25 يناير 2019 - 12:54
ما فهمت والو واش اللوز والزبيب أصبحت من المحرمات
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2 - مغربي قح الجمعة 25 يناير 2019 - 12:56
لي فهم شي حاجة يفهمنا معاه....اللوز و الزبيب تاهما ولاو يتهربو!!
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2
3 - maymiun الجمعة 25 يناير 2019 - 12:58
يقول متال مغربي طحت الصمومعة علق الفقي
هل السائق هو المسؤل على التهريب الساىق لحولة ولاقوت له لمسؤول هو التاج المسورد ولمن وصله الحمولة بلا بينات ولا فوتر
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1
4 - محمد الجمعة 25 يناير 2019 - 12:59
مزيان مزيان ولكن هناك شاحنات أخرى تمر في نفس الطريق وعلى مثنها أطنان من الكيف والقرقوبي ما يدمر البلاد والعباد
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3
5 - صاحب دراجة الجمعة 25 يناير 2019 - 13:02
'الجمارك المغربية وتسمى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة (بالفرنسية: Administration des Douanes et Impôts Indirects) (بالإنجليزية: Customs And Excises Administration) هي جهاز شبه عسكري أمني وجبائي تحت وصاية وزارة الاقتصاد والمالية مكلف بحماية البلد من أنواع خاصة من الجرائم وهي تهريب المخدرات، وتهريب السلع والبضائع عبر النقط الحدودية، مراقبة قانون الصرف ومحاربة تهريب الأموال وغسيل الأموال. كما ينشط جهاز الجمارك المغربية بشكل فعال في إنعاش الاقتصاد المغربي عبر التسهيل التي تخصها للمنتوج الوطني. فموجب التحديث الذي طال الإدارة أصحبت تتعامل مع الفاعلين الإقتصاديين على أساس زبناء للإدارة. لماذا لا تتابع الموظفين و المسؤولين و البرلمانيين الفاسدين غسيلي الأموال؟
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