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الرئيسية | حوادث | جثة معلقة بشجرة تستنفر سلطات القصر الكبير

جثة معلقة بشجرة تستنفر سلطات القصر الكبير

جثة معلقة بشجرة تستنفر سلطات القصر الكبير
هسبريس من الرباط
الجمعة 25 يناير 2019 - 20:30

عثر على جثة شخص في الأربعينات من عمره، صباح اليوم، معلقة بحبل مثبت بغصن شجرة بمدينة القصر الكبير؛ وذلك على مستوى الطريق المؤدية إلى مدينة العرائش.

وأشارت مصادر هسبريس إلى أن المعني بالأمر متزوج وأب لطفلين، وكان قيد حياته يعاني من أمراض نفسية.

وانتقل إلى مكان الواقعة ممثلون عن السلطات المحلية والأمنية، ليتم نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات بالمستشفى المدني بالقصر الكبير.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - ابو ملاك الجمعة 25 يناير 2019 - 21:08
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون
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