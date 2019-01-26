شريط فيديو يجر "ناشطا فيسبوكيا" إلى المحاكمة

إبراهيم مغراوي من مراكش

حدد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة يوم الرابع من شهر فبراير المقبل كتاريخ لأول جلسة لمحاكمة ناشط "فيسبوكي" بجماعة الفرائطة، من أجل اتهامات خطيرة وجهها إلى خمسة نواب لأراضي الجماعات السلالية بالجماعة الترابية نفسها.

وأوضحت مصادر هسبريس أن المشتكى به نشر، في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، شريطا أواخر دجنبر 2018، يتضمن اتهامات خطيرة للعارضين ببيع الأراضي الجماعية، منها كونهم "نوابا للشيعة" و"أكثر من داعش"، وفق تعبيره.

وكان محامي المجاهرين بتضررهم قد تقدم بشكاية، عند وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة، لمتابعة "الناشط "الفيسبوكي أمامها، نيابة عن نواب الأراضي الجماعية المذكورين بجماعة الفرائطة، التابعة لقيادة الدزوز.