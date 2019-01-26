نيران مفاجئة تلتهم سيارة أجرة في الدار البيضاء

هسبريس من الدار البيضاء

تسبب تماس كهربائي بـ"طاكسي صغير"، ليل اليوم السبت، في اندلاع حريق مهول وانفجار قوي بالقرب من "السوق المركزي" بمدينة الدار البيضاء.

سائق سيارة الأجرة تمكن من مغادرة المركبة دون أن يصاب بأي أذى، فيما سُجلت خسائر مادية وتوقفت حركة السير بالشارع المحاذي لـ"ملعب فيليب" في العاصمة الاقتصادية.

وحلت عناصر الوقاية المدنية والسلطات الأمنية بعين المكان من أجل السيطرة على الحريق، من جهة، وتأمين محيط الحادث وتيسير حركة المرور من جهة ثانية.