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الرئيسية | حوادث | أجنبي يفشل في تهريب كوكايين عبر الدار البيضاء

أجنبي يفشل في تهريب كوكايين عبر الدار البيضاء

أجنبي يفشل في تهريب كوكايين عبر الدار البيضاء
هسبريس من الرباط
الأحد 27 يناير 2019 - 07:05

عُلم لدى ولاية أمن الدار البيضاء أن كمية مخدر الكوكايين التي تم تفريغها، بالمستشفى الجامعي ابن رشد، من أمعاء مواطن يحمل الجنسية البرازيلية، يبلغ من العمر 22 سنة، بلغ وزنها الإجمالي 980 غراما ملفوفة داخل 81 كبسولة.

‎وكانت مصالح الأمن الوطني بمطار محمد الخامس الدولي بمدينة الدار البيضاء قد أوقفت المشتبه فيه مباشرة بعد وصوله على متن رحلة جوية قادمة من ساو باولو بالبرازيل، في انتظار المغادرة على متن رحلة جوية متوجهة إلى العاصمة الفرنسية باريس.

الاشتباه في تهريبه مخدر الكوكايين في أمعائهاستدعى الاحتفاظ بالمعني بالأمر تحت الحراسة الطبية، في المستشفى الجامعي ابن رشد بمدينة الدار البيضاء، قبل أن يتم وضعه رهن تدبير الحراسة النظرية إثر استقرار حالته الصحية، وذلك رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.

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