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الرئيسية | حوادث | أمن إسبانيا يوقف مغربيا مطلوبا لدى الرباط

أمن إسبانيا يوقف مغربيا مطلوبا لدى الرباط

أمن إسبانيا يوقف مغربيا مطلوبا لدى الرباط
متابعة من خالد ملوك
الأحد 27 يناير 2019 - 21:30

ألقت عناصر الشرطة الإسبانية القبض على مهاجر مغربي ببلدية إلتشي، التابعة لمحافظة فالينسيا في شرق المملكة الإيبيرية، بمقتضى مذكرة بحث دولية أصدرتها السلطات القضائية المغربية بشبهة تورط المعني بالأمر في جرائم متعلقة بـ"الانتماء إلى منظمة إجرامية مختصة في تهريب وترويج المخدرات الصلبة".

وذكرت القيادة العليا للأمن بالبلدية نفسها أن عملية إيقاف المبحوث عنه، البالغ من العمر 50 عاما، تمت داخل فندق بمدينة أليكانتي حيث كان ينوي قضاء ليلته، مشيرة إلى أن المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول" أمرت، بداية العام الجاري، بتسليمه إلى السلطة القضائية المغربية لارتكابه جريمة الاتجار بالمخدرات.

وأفادت وكالة الأنباء "أوروبا بريس" أن "الإنتربول" أمرت أيضا باتخاذ الاحتياطات اللازمة، بالنظر إلى خطورة الشخص المعتقل، الذي غالبا ما يكون مسلحا، مبرزة أن جهاز الشرطة الوطنية بالمنطقة خصص فريقا مكونا من ضباط بزي مدني للتكلف بالمهمة داخل المنشأة الفندقية.

"عناصر الأمن ضبطت بحوزة الموقوف مبلغا ماليا بقيمة 70 ألف يورو، واقتادته مصفد اليدين إلى أقرب مقر أمني بغية إخضاعه للتحقيقات"، يضيف المصدر، مشيرا إلى أن المغربي الهارب من العدالة وضع تحت تصرف المحكمة الوطنية بالعاصمة مدريد، في انتظار الانتهاء من التدابير القانونية المصاحبة لإجراءات نقله نحو المغرب.

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